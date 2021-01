Zehn Corona-Infektionen in einer Jenaer WG - Stadt beschließt Öffnung von Spielplätzen

Nicht an die Maskenpflicht gehalten hatten sich mehrere Personen bei einer privaten Party in einem Wohnhaus einer inaktiven Jenaer Burschenschaft

Jena In einer WG in Jena haben sich zehn Menschen mit Corona infiziert. Außerdem bestätigt die Stadt die Öffnung von Spielplätzen ab Freitag.

In einem Haus unterhalb des Landgrafenviertels sind zehn Infektionen bei einem privaten Treffen aufgetreten. Wie ein Bewohner unserer Redaktion sagte, werde das frühere Verbindungshaus von 22 Menschen als WG genutzt. Entgegen ersten Aussagen der Stadt sei es keine offizielle Veranstaltung der Burschenschaft gewesen. Die Verbindung ist seit einiger Zeit nicht mehr aktiv. Corona-Blog: Zahl der Neuinfektionen weiter auf niedrigerem Niveau – Verwaltungsgerichtshof widerspricht Amtsgericht Weimar

An besagtem Abend hätten sich in den Gemeinschaftsräumen zehn Personen (alle Mieter und Mitglieder der Wohngemeinschaft) befunden. "Woher die Infektion kommt, wissen wir nicht," sagt der Bewohner. "Es wurde weder gesungen noch fand eine Party statt, es war lediglich ein Treffen der Bewohner, die bei einer WG nicht vermeidbar sind. Masken tragen wir in unseren Wohnungen grundsätzlich nicht", sagt der junge Mann. Die Verbindung habe seit Pandemiebeginn alle Aktivitäten eingestellt, das Haus diene zur Zeit tatsächlich nur als Wohngemeinschaft. Sofort nach dem Auftreten der ersten Symptome, hätten sich die Betroffenen in Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt informiert.

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Montag bis 24 Uhr 18 neue Infektionen gemeldet. 28 Personen sind genesen. Bei fünf Todesfällen würde es sich um nachträglich gemeldete Testergebnisse handeln. Zudem sei in der Heinrich-Heine-Schule eine Klasse unter Quarantäne gesetzt worden.

Die Frage nach den Spielplätzen, die angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 geöffnet werden könnten, beantwortet die Verwaltung eher bürokratisch: "Eine Neuregelung bezüglich der gesperrten Spielplätze wird am Freitag mit der Allgemeinverfügung der Stadt Jena in Kraft treten." Das bedeutet: Ja, die Spielplätze werden öffnen.

