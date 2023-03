Zeiss-Planetarium Jena begrüßt den zehnmillionsten Gast

Jena. Doppeltes Jubiläum: Der weltweit erste Sternen-Projektor wurde vor 100 Jahren nach nach München geliefert.

Im Zeiss-Planetarium gab es etwas zu feiern: Mit Tarja Petersen aus Wilhelmshaven wurde die zehnmillionste Besucherin seit der Eröffnung am 18. Juli 1926 im dienstältesten Großraum-Planetarium der Welt begrüßt. Tarja konnte sich über eine Sternpatenschaft für den Stern „Errai“ im Sternbild des Cepheus sowie das Buch „Das Planetarium“ freuen. Ein kleines Feuerwerk an der Planetariumskuppel gab es ebenfalls.

Dass in dieser Woche der Jubiläumsgast begrüßt wurde, bedeutet doppelte Freude im Zeiss-Planetarium. Denn in diesem Jahr feiert weltweit der Planetariums-Projektor, entwickelt von Walther Bauersfeld, seinen 100. Geburtstag. Im August 1923 wurde der erste Sternen-Projektor auf dem Zeiss-Werksgelände in Jena an der 16 Meter Kuppel getestet und am 21. Oktober 1923 der Öffentlichkeit im Deutschen Museum in München vorgestellt. Seitdem hat sich die Technik ständig weiterentwickelt und Gäste können in den heutigen modernen Planetarien viel mehr als nur Sterne und Planeten beobachten.

Mehrere neue Shows in diesem Jahr

Das Zeiss-Planetarium Jena hat sich in den vergangenen Jahren als Sternentheater etabliert und bietet neben den Bildungs- und Familienprogrammen auch Vorträge und Konzerte an. Selbst Yoga unter dem Sternenhimmel ist seit neuestem möglich. Das Repertoire wird ständig erweitert. So ergänzt die neue Kooperation „Sternenlese“ mit der Ernst-Abbe-Bücherei Jena das Angebot. Namhafte Autoren wie Jan Hegenberg, Ruth Grützbauch und Torben Kuhlmann verwandeln die Planetariumskuppel in einen besonderen Vorlesesaal. Die Programmvielfalt wird ebenfalls stetig ergänzt. So sind mehrere neue Shows dieses Jahr geplant.

Im Juni feiert das Planetarium Premiere des Programms „Aurora – Magie des Nordens“ sowie im September „Zukunft“ – ebenfalls eine Bildungsshow. Auf zwei neue Kinderprogramme können sich die kleinsten Sternengucker am Ende des Jahres freuen. Und dann geht es schon bald mit großen Schritten auf zum nächsten Jubiläum in 2026, wenn das Zeiss-Planetarium Jena 100 Jahre alt wird.