Zeitgeschichte erlebbar am Walpersberg bei Jena

Kahla. Die Tour startet am 19. März am Stadtmuseum Kahla.

Für alle Natur- und Geschichtsinteressierten gibt es demnächst wieder eine Entdeckungstour über und um den Walpersberg bei Kahla. Der Förderverein „Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg“ e.V., Sitz Kahla, lädt Interessierte zu einer Entdeckungsreise der besonderen Art ein.

Am Walpersberg, wo die Nationalsozialisten am Ende des Zweiten Weltkrieges in unterirdischen Stollen und Hallen von Zwangsarbeitern das Rüstungswerk „Reimahg“ errichten ließen, um dort Düsenflugzeuge bauen zu lassen, ist noch heute Stück Zeitgeschichte erlebbar.

Die Tour am 19. März startet um 8.30 Uhr am Stadtmuseum Kahla. Hier informiert eine neugestaltete Ausstellung über die komplexe Geschichte des Werkes. Anschließend wird nach Großeutersdorf gefahren, wo die Spurensuche am Walpersberg beginnt.

Auf dem Bergrücken, der ehemaligen Startbahn für die produzierten Düsenflieger folgen die Teilnehmer ein Stück einem mittelalterlichen Handelsweg und der ehemaligen Werkstraße, kommen an verschiedenen Baulichkeiten vorbei, durch das Dehnatal zum Ausgangspunkt der Wanderung zurück.

Um Anmeldung wird bis zum 16. März gebeten, ausschließlich über Email: info@walpersberg.de. Interessenten erhalten eine Bestätigungsmail und vor dem Termin noch weitere Informationen.