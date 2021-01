Zerkratzte Autos - Rollerfahrer verletzt - Bei Flucht Portmonnnaie verloren

Autos zerkratzt

Unbekannte beschädigten mehrere Pkw in der Bonhoefferstraße in Jena. Dies teilte ein Zeuge am Mittwochnachmittag der Polizei mit. Der oder die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand insgesamt drei geparkte Fahrzeuge im Bereich der Heckklappe. Hinweise zum Täter gibt es aktuell nicht.

Briefkasten gesprengt

Unbekannten haben am Mittwochabend den Briefkasten eines Einfamilienhauses in der Ziegenhainer Straße in Jena zerstört. Der oder die Täter zündeten einen Silvesterknaller an, deponierten diesen im Briefkasten und flüchteten. Durch die Detonation wurde der Briefkasten erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

In weiteres Büro der Uniklinik eingebrochen

Wie bereits am Mittwoch berichtet ereignete sich ein Einbruch ein Büro des Uniklinikums in der Paul-Schneider-Straße in Jena. Am Mittwochmittag wurde bekannt, dass noch weitere Büros angegriffen wurden. Der oder die Täter lösten die Schrauben des Schlosses und gelangten somit in die Räume. Es wurde festgestellt, dass ein weiterer Laptop entwendet wurde.

Rollerfahrer übersehen

Ein Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Pkw kam es am Mittwochabend in der Edelhofgasse in Jena. Der 29-jährige Rollerfahrer stand am rechten Fahrbahnrand, als ein 46-jährige Pkw-Fahrer rückwärts einparken wollte. Hierbei übersah er den jungen Mann und stieß mit ihm zusammen. Durch die Kollision zog sich der 29-Jährige leichte Verletzungen zu, weiterhin entstand an den Fahrzeugen leichter Sachschaden.

Erneut beschmiert

Zum wiederholten Mal wurde die Garage eines 65-Jährigen in Stadtroda beschmiert. Der oder die Täter brachten undefinierbare Schriftzüge und Zeichen in silberner Farbe am Tor an. Die Garage befindet sich in einem Garagenkomplex und war jedoch die Einzige, die durch die Unbekannten besprüht wurde.

Auf der Flucht

Stiften gegangen ist ein junger Mann am späten Mittwochabend in Oelknitz. Der Fahrer stellte vor einer Verkehrskontrolle seinen Pkw zügig ab und flüchtete in Richtung einer Gartenanlage. Der Täter konnte entwischen. Der Grund seines schnellen Verschwindens war schnell klar. An dem Smart waren falschen Kennzeichen angebracht, zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Bei der Fahndung konnte auf dem Fluchtweg jedoch ein Portemonnaie festgestellt werden, welches dem polizeibekannten Täter zugeordnet werden kann. Der Mann ist auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss sich nun wegen verschiedenster Delikte verantworten.