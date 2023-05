Zwei Männer haben in einem Supermarkt versucht Waren zu klauen. (Symbolbild)

Zeugen nach versuchtem Diebstahl in Jena gesucht: Polizei veröffentlicht Fotos von zwei Männern

Jena. Zwei Männer haben versucht, in einem Supermarkt in Jena Waren zu klauen. Mit Fotos sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Zwei unbekannte Täter haben aus einem Supermarkt am Leutragraben Waren im Wert von über 275 Euro geklaut. Wie die Polizei mitteilte, nahm einer der Männer im Supermarkt Waren aus dem Regal und legte sie in seinen Einkaufswagen. Anschließend stellte er den gefüllten Wagen am Backshop nahe des Ausgangs ab und verließ den Markt.

Nach kurzer Zeit betrat der zweite Mann den Supermarkt, nahm den Einkaufswagen und versuchte ohne zu bezahlen den Laden zu verlassen. Der Ladendetektiv bemerkte das und wollte den Täter ergreifen. Dieser ließ den Wagen stehen und flüchtete.

Die Polizei sucht nach Zeugen und hat Bilder der Männer veröffentlicht. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall machen können, sollen sich per Telefon 03641/810 oder E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de melden.

