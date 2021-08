Zeugen nach dreistem Diebstahl gesucht: Hilfloser Mann nach Unfall in Jena bestohlen

Jena. Nach einem Unfall ist ein bewusstloser Radfahrer in Jena offenbar von dreisten Dieben bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall.

Am Freitag den 30. Juli 2021 ereignete sich ein dreister Diebstahl in Jena. Wie die Polizei mitteilt, war ein 43-jähriger Fahrer eines Pedelecs kurz nach 22 Uhr in Lobeda-West gestürzt. Der Mann verlor daraufhin kurzzeitig sein Bewusstsein und war im Anschluss stark benommen. Als er wieder zu sich kam bemerkte er, dass sowohl sein Pedelec als auch sein Rucksack verschwunden waren.

Offenbar hatten Unbekannte die hilflose Lage des 43-Jährigen schamlos ausgenutzt und beides gestohlen. Der Mann kann sich aufgrund seines Zustandes jedoch nicht mehr an Handlungen zwischen dem Sturz und etwa Mitternacht erinnern. Auch kann er nicht sagen, ob sich andere Personen zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe aufgehalten haben.

Wer kann Angaben zum Sturzgeschehen und der anschließenden Diebstahlshandlung machen? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641-810 oder per E-Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

