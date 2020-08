Zielfahnder stellen in Jena untergetauchten Mehrfach-Straftäter

Zielfahnder stellen untergetauchten Mehrfach-Straftäter

Die Flucht eines 22-Jährigen beendeten Fahnder der Kriminalpolizei Jena am Sonntagnachmittag. Gegen den in Baden-Württemberg geborenen jungen Mann erließ das Amtsgericht Jena im Januar 2020 einen Haftbefehl. Ihm werden umfangreiche Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität vorgeworfen, z.B. gewerbsmäßiger Betrug und Diebstähle. Der Mann tauchte unter und hielt sich an verschiedenen Orten in Thüringen auf, teilweise unter Verwendung von falschen Personalien.

Da herkömmliche polizeiliche Maßnahmen nicht zur Inhaftierung führten, übernahmen spezialisierte Fahnder Anfang August die Suche nach dem Mann und konnten ihn schließlich am Sonntag festnehmen, als er Verwandte in Jena besuchen wollte. Er wartet nun in einer Justizvollzugsanstalt auf sein Gerichtsverfahren.

Schlägerei

In der Nacht auf Montag trafen am Salvador-Allende-Platz in Jena zwei Gruppierungen aufeinander. Anfangs „duellierten“ sich die beiden Gruppen noch verbal, was in kürzester Zeit jedoch umschlug. Zwei Personen im Alter von 25 Jahren gingen aufeinander los. Während der eine junge Mann angab, mit einem Stein auf den Kopf geschlagen worden zu sein, behauptete der andere, dass er mit einer Flasche attackiert wurde, woraufhin er sich lediglich zur Wehr setzte. Die genauen Umstände müssen nun ausermittelt werden. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bauwagen zerstört

In Dorndorf-Steudnitz haben Unbekannte einen Bauwagen beschädigt. Dies wurde am Sonntagabend der Polizei gemeldet. Der oder die Täter brachen die Tür des Bauwagens, welcher am Spielplatz nahe der Feuerwehr abgestellt wurde, auf und warfen das Mobiliar nach draußen, wodurch dieses teilweise beschädigt wurde. Weiterhin haben die Unbekannten den Wagen mit nicht erkennbaren Schriftzügen beschmiert.

