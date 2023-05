Zimmern: Gönnatal Agrar als „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ geehrt

Zimmern. Die Gönnatal Agrar ist „Ausbildungsbetrieb des Jahres“. Das sind die Gründe für die Auszeichnung.

Die Gönnatal Agrar ist als Thüringens „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2022 – Grüne Berufe“ ausgezeichnet worden. Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke) überreichte die Ehrung am Freitagvormittag auf dem Gelände der Milchviehanlage in Zimmern.

Vorgeschlagen für die Auszeichnung hatten die Gönnatal Agrar dort lernende Auszubildende. „Aus ihren Berichten geht hervor, dass sie sich hier wohlfühlen, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet wird. Ihnen würden nicht nur berufliches Wissen, sondern auch Selbstvertrauen und Werte vermittelt“, sagte Karawanskij. Deswegen habe sich die Jury, die die Auszeichnung vergibt, einstimmig für die Gönnatal Agrar entschieden. Lobend hob Karawanskij auch hervor, dass die Gönnatal Agrar ihren Auszubildenden Wohnungen bereitstellt und beispielsweise den Erwerb des Traktorführerscheins mit einer Prämie belohnt.

Aktuell acht Auszubildende

Deren Chefin Kathrin Löhle ist stolz auf die Ehrung. „Damit können wir Werbung machen, um neue Auszubildende oder Arbeitskräfte zu gewinnen“, sagte sie. Derzeit werden bei der Gönnatal Agrar sechs junge Menschen zu Landwirten und zwei zu Tierwirten ausgebildet. Weitere drei Auszubildende würden im Sommer starten – ein Platz sowie solche für Praktika seien noch zu vergeben.

Neben dem Ziel, Fachkräfte für das eigene Unternehmen auszubilden, trage die Gönnatal Agrar auch dazu bei, die Landwirtschaft in der gesamten Region zu verankern, sagte Ministerin Karawanskij. Kathrin Löhle bestätigte, dass nicht alle Auszubildenden nach Abschluss bei der Gönnatal Agrar bleiben, sondern auch zu anderen Landwirtschaftsunternehmen wechseln. „Dennoch bleiben wir weiter am Ball, denn die jungen Menschen sind auch ein Wert für uns, weil sie dazu anregen, festgefahrene Strukturen zu überdenken“, so Löhle.

Gute Stimmung im Betrieb

Niels Matthäi ist für seine Ausbildung zum Landwirt bei der Gönnatal Agrar extra aus Sachsen-Anhalt umgezogen. „Ein Bekannter hat mich auf den Betrieb aufmerksam gemacht. Und die Ausbildung hier erfüllt meine Erwartungen, ist sehr vielseitig. Ich fühle mich bereit für das Berufsleben.“

Ähnlich bewertet das Lena Schoß, die zur Tierwirtin mit Schwerpunkt auf die Rinderproduktion ausgebildet wird. Ein großer Pluspunkt der Gönnatal Agrar sei zudem die gute Stimmung unter den Kollegen.