Zöllnitz bekommt einen Lebensmittelmarkt

Zöllnitz. Gute Nachricht für die Menschen in Zöllnitz: In der Gemeinde soll ein Lebensmittelmarkt entstehen.

Die Menschen der Gemeinde Zöllnitz können künftig in einem Lebensmittelmarkt vor Ort einkaufen. Wie Thomas Machts gegenüber dieser Zeitung sagte, werden die entsprechenden Verträge in den kommenden Wochen unterzeichnet. Entstehen soll das Markt-Gebäude, das auch Platz für separate Büroflächen biete, an der Landstraße 1077. Weitere Details wollte Machts noch nicht nennen.

Ab Frühjahr will die Machts GmbH ebenfalls den „Wohnpark an der Roda“ in Zöllnitz errichten. Zudem soll der „Wohnpark Lerchenfeld“ fertiggestellt werden. „Mit dem Lebensmittelmarkt runden wir das nun ab“, so Machts.

Bürgermeisterin Grit Sachse (CDU) sagt zu den Lebensmittelmarkt-Plänen: „Darüber freuen wir uns sehr. Ich bin mir sicher, dass der Lebensmittelmarkt gut genutzt wird. Insbesondere für unsere Senioren wird der Markt eine echte Verbesserung.

