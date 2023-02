Zöllnitz: Böttcher AG erweitert den Vorstand

Andreas Böttcher, neuer Vorstand bei der Böttcher AG in Zöllnitz

Zöllnitz. Die Böttcher AG aus Zöllnitz hat ihren Vorstand erweitert. Das ist der Neue

Die Böttcher AG hat ihren Vorstand erweitert. Seit dem 1. Februar zählt mit Andreas Ruhland ein weiterer Manager zum Führungs-Team des Unternehmens. Der 46-Jährige war zuletzt viele Jahre als Geschäftsführer bei Also Deutschland mit Sitz in Soest tätig.

Udo Böttcher, Gründer und Vorstand der Böttcher AG, sagt über Ruhland: „Es freut mich außerordentlich, dass es uns nach kurzer, aber intensiver Suche gelungen ist, einen Fachmann zu gewinnen. Mit seiner über 20-jährigen Berufserfahrung in den Bereichen Einkauf, Vertrieb, E-Commerce, Marketing, Logistik und Produktmanagement wird er den effektiven Sortimentsausbau sowie die Weiterentwicklung und Sicherung der Einkaufskonditionen verantworten.“

„Spitzenposition festigen“

Andreas Ruhland gehörte der Geschäftsführung der Also Deutschland GmbH seit Mai 2018 an. Zuvor führte der gebürtige Bayer seit 2015 die Geschäfte der Also-AV-Tochter Medium, heißt es. Zwischenzeitlich sei Ruhland in diversen Führungspositionen beim Münchner Mitbewerber Tech Data (heute TD Synex) und beim Hersteller Belkin tätig gewesen.

Über seinen Start bei Böttcher sagt er: „Wenn es um Bürobedarf jeglicher Art geht, ist die Böttcher AG Deutschlands Nummer eins. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt es, diese Spitzenposition zu festigen und weitere Sortimente auszubauen.“