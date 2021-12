Zöllnitzerin kann „Thüringerin des Jahres“ werden

Zöllnitz. Weltraumphysikerin aus Zöllnitz gibt Forscherdrang an Kindergartenknirpse weiter. Jetzt ist sie im Schluss-Rennen zur „Thüringerin des Jahres 2021“

Im August stand Bettina Möbius schon einmal im Rampenlicht: Die diplomierte Weltraumphysikerin im Unruhestand aus dem Saale-Holzland-Kreis wurde von MDR Thüringen für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement als „Thüringerin des Monats“ ausgezeichnet.

Jetzt hat die Zöllnitzerin die Chance, von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und dem MDR zur „Thüringerin des Jahres 2021“ gekürt zu werden. Dafür braucht sie nur die Unterstützung möglichst vieler Menschen, die ihr beim Bürgervotum ihre Stimme geben.

Ihr Leben lang hat sich Bettina Möbius aus Zöllnitz der Weltraumphysik gewidmet. Seit vier Jahren gibt die heute 65-Jährige ihr Wissen und ihre Begeisterung an Kindergarten- und Vorschulkinder der „Zöllnitzer Spatzen“ weiter.

Einmal in der Woche kommt sie in den Kindergarten ihres Heimatdorfes, um mit den Vorschulkindern zu experimentieren und zu basteln. Sie will ihnen auf leicht verständliche Weise die Welt erklären und ihre Neugier dafür wecken, Naturphänomenen auf den Grund zu gehen. Bettina Möbius erklärt den Kindern die Planeten, lässt sie ganz kleine Dinge durch ein Mikroskop betrachten und zeigt ihnen, wie sich das Licht aus den Farben des Regenbogens zusammensetzt. Wenn die Physikerin das Sonnensystem erklärt, wird jedes Kind schnell mal zu einem Planeten und darf um die Sonne kreisen. Außerdem hilft sie jugendlichen Geflüchteten bei den Hausaufgaben.

Am Freitag wurde die Abstimmung gestartet, bei der aus den zwölf Kandidatinnen und Kandidaten die „Thüringer des Jahres 2021“ ermittelt werden. Die Stimmabgabe ist online auf www.mdr-thüringen.de oder telefonisch möglich. Die Telefonnummer, mit der man seine Favoriten unterstützen kann, hängt vom Monat ab, in dem diese „Thüringer des Monats“ waren (die Telefonnummer im Voting für Bettina Möbius lautet also: 0137/1001108.

Am 12. Dezember werden die „Thüringer des Jahres 2021“ ausgezeichnet. Die drei Erstplatzierten des Votings erhalten Geldprämien für ihre Initiativen oder Vereine.

Link direkt zum Online-Voting: www.mdr.de/s/tdj