Zu betrunken für Alkoholtest - Deckenleuchten für Tausende Euro gestohlen - Betrüger scheitern an 83-Jährigen

Jena Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Betrunken am Steuer

Donnerstagvormittag versuchte ein 70-Jähriger mit seinem Fahrzeug rückwärts auszuparken. Er rangierte in der Haydnstraße und touchierte mit seinem Toyota einen geparkten Nissan. Die Polizei stellte bei dem Mann einen Alkoholgeruch war und wollte einen Atemalkoholtest durchführen. Diesen konnte der Mann jedoch nicht mehr bedienen und musste mit den Beamten direkt zur Blutentnahme.

Vandalismus

Unbekannte haben in den Morgenstunden vom Donnerstag die Scheibe einer Hauseingangstür in der Karl-Liebknecht-Straße eingeschlagen und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Was der oder die Täter dazu bewegte ist unklar.

Deckenleuchten für Tausende Euro gestohlen

Unbekannte sind in dem Zeitraum vom 9. bis 12. Juli auf eine Baustelle in der Victor-Goerttler-Straße eingebrochen. Es wurden Deckenleuchten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Wie der oder die unbekannten Täter auf die Baustelle gelangten muss nun ermittelt werden.

Betrüger beißen sich an 83-Jährigen die Zähne aus

Donnerstagabend erhielt eine 83-Jährige aus Hermsdorf einen Anruf ihres vermeintlichen Sohnes. Aufgrund einer Notlage benötigt er 26.000 Euro. Die Dame verneinte die Forderung und ließ sich auch nicht auf eine Abbuchung bei der Bank ein. Ohne weitere Argumente legte der Unbekannte auf.

In Garage eingebrochen

In der Saasaer Straße in Eisenberg stand ein 51-Jähriger Donnerstagnacht vor seiner aufgebrochenen Garage. Der oder die Täter entwendeten eine Simson sowie Motorradhelm und konnten unerkannt fliehen. Die Höhe des Verursachten Schadens ist aktuell unklar.

