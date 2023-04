Zu Ehren der Mandoline: Lautengilde und Landeszupforchester geben in Jena gemeinsames Konzert

Jena. Die Mandoline ist das Instrument des Jahres 2023. Beim Jenaer Konzert soll sie wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden.

Die Mandoline ist das Instrument des Jahres 2023. Einst war die Mandoline das Instrument des europäischen Adels, später das Musikinstrument des kleinen Mannes und ist heute fast vergessen? Von den deutschen Landesmusikräten wurde das kleine lautenähnliche Instrument 2023 zum Instrument des Jahres auserkoren. Damit soll es wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden.

Das Mandolinen- und Gitarrenensemble „Lautengilde Jena“ und das Landeszupforchester Thüringen wollen diese Aktion mit einem gemeinsamen Konzert in Jena unterstützen. Als Verstärkung wurde der Erfurter Mandolinenvirtuose Christian Laier eingeladen, der auch die selten gespielte Barockmandoline erklingen lassen wird. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 7. Mai, ab 15 Uhr in der Aula im Hauptgebäude der Friedrich-Schiller-Universität, Am Fürstengraben 1, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Auf dem Programm stehen Werke der Barockzeit, romantische Melodien sowie Kompositionen für Zupforchester.

Im Rahmen des Konzertes besteht die Möglichkeit, an der Aktion „Alte Instrumente wieder flott machen“ teilzunehmen. Ungenutzte Instrumente der mehr als 70 Zupforchester, die es früher in Thüringen gab, liegen auf Dachböden und in Kellern. Wer ein solches Instrument besitzt (auch defekt), kann es spenden und der Landesmusikrat wird dafür sorgen, dass es wieder in spielfreudige junge Hände gelangt.