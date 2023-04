Zu viel Alkohol im Blut, unzuverlässiger Abholer und eine rote Ampel mit Folgen – die Polizeimeldungen für Jena

Weil er eine rote Ampel missachtete, stieß am Montag ein 24-Jähriger mit seinem Auto gegen das Fahrzeug eines 53-Jährigen. (Symbolbild)

Jena. Gleich zweimal hatten Autofahrer zu viel Alkohol getrunken, um noch ein Auto führen zu dürfen. Ein Fünfjähriger saß zudem im Auto, also ein 24-Jähriger bei Rot über eine Kreuzung in Jena fuhr.

Bei einer Polizeikontrolle in Hermsdorf hat die Polizei einen 60 Jahre alten Mann unter dem Einfluss von Drogen am Steuer erwischt. Bei der Kontrolle des Mannes zeigte sich laut Polizeimeldung schnell der Verdacht des Alkoholkonsums. Ein Test ergab einen Wert von 0,92 Promille. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein und unterbanden die Weiterfahrt.

Auf falschen Abholer gesetzt

Eine Gruppe junger Partygäste wollte sich am Montagmorgen in Bad Klosterlausnitz abholen lassen. Wie die Beamten mitteilten, hatten sie dabei auf eine wenig zuverlässige Person gesetzt. Der Fahrer hatte Alkohol konsumiert und wurde unmittelbar nach der Abholung kontrolliert. 0,54 Promille zeigte das Testgerät an. Auch hier gab es ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und die Fahrt endete, bevor sie richtig begonnen hatte.

Rote Ampel missachtet

Ein 24 Jahre alter Polo-Fahrer war am Sonntagnachmittag auf der Marcel-Paul-Straße aus Richtung Weimar Nord kommend unterwegs. Im Auto war auch ein fünf Jahre altes Kind. An der Kreuzung missachtete der Polo-Fahrer eine rote Ampel und stieß auf der Kreuzung zur Ettersburger Straße mit einem Jeep Wrangler zusammen.

Dabei löste sich laut Polizeimeldung der Airbag des Polo. Es stand zu befürchten, dass diese den Jungen verletzt haben könnte, was eine kurze Untersuchung aber ausschließen konnte. Auch der 53 Jahre alte Fahrer des Jeeps bleib unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.