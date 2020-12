Zu viel Granit und zu wenig Grün im Herzen Jenas

Über die Freiflächen im Umfeld des künftigen Eichplatzes wird noch ein ernstes Wörtchen zu reden sein. Kritik kommt aus dem Werkstatt-Gremium an den in der letzten Woche vorgestellten Plänen. Dass von 25 Bäumen im Bereich des neuen „Stadtgartens“ unterhalb der Johannisstraße ganze vier übrigbleiben, vertrage sich nicht mit dem Eichplatz-Planungs-Grundsatz Nummer 5, so viele Bäume wie möglich zu erhalten. Kritik gab es auch am teppichartigen Einsatz von Granitpflaster, das noch auf das Gestaltungshandbuch des vormaligen Jenaer Stadtarchitekten zurückgeht.

„Covid 19 darf keine Ausrede dafür sein, dass man die Bürgerbeteiligung am Eichplatz wieder aufs Abstellgleis schiebt“, sagt Heidrun Jänchen, die von Beginn an dem Werkstatt-Gremium angehört und in der letzten Legislatur Stadtratsmitglied der Piratenpartei war. Sie weist darauf hin, dass die Freiflächenplanung in der Bürgerwerkstatt nie endgültig diskutiert wurde. Schon gar nicht habe der Entwurf allgemeine Zustimmung gefunden.

„Rückfall in alte Verhaltensmuster“

Vorgestellt wurde die Planung im April 2018. In der Erinnerung Jänchens habe das Werkstattgremium damals um jeden Quadratmeter unversiegelten Bodens und um jeden Baum gekämpft. Damals sei den beteiligten Bürgern eine weitere Diskussion und eine Klärung offener Fragen versprochen worden. Diese habe es bis heute nicht gegeben.

Die Stadtverwaltung drückt bei den Freiflächen aus Tempo. Anfang Januar stehen die Pläne im Stadtentwicklungsausschuss auf der Tagesordnung. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung soll im kommenden Jahr erstellt werden, weil bereits 2022 erste punktuelle Leitungsumverlegungen im Bereich der Johannisstraße anstehen, wie Projektleiter Martin Fischer beim städtischen Immobilienbetrieb sagte. Er sagte, dass die Art der Ausführung natürlich eine politische Entscheidung sei. Zugleich hatte er auf zahlreiche Neupflanzungen hingewiesen, die es rund um den neuen Eichplatz geben werde.

Der Bereich Kirchplatz/Hinter der Kirche könnte unabhängig von der Bebauung der Baufelder am Eichplatz bereits 2022 hergestellt werden.

Heidrun Jänchen kritisiert die Freiflächen-Planung am Eichplatz. Foto: Michael Groß / Archiv

Wie viel Zeit sich die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses für das Thema nehmen, ist die Entscheidung des Ausschusses selbst. In der letzten regulären Sitzung dieses Jahres wurden die Mitglieder des Gremiums von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) kritisiert, weil sie nach dessen Ansicht zu wenige Beschlüsse fassen und zu lange diskutieren.

Heidrun Jänchen kritisiert indes einen „Rückfall in alte Verhaltensmuster“ bei der Stadtverwaltung, denn der Gang der Dinge sei dieser: Die Bürger würden informiert. Stimmten sie zu, folge man ihrer Meinung. Stimmten sie nicht zu, mache man einfach weiter.

Einen Vorschlag zu den Freiflächen hatte auch Hochhaus-Investor Strabag gemacht. Der hatte zwar nicht den Auftrag dazu von der Stadt, reichte aber Ideen in Ergänzung zu seinem Siegerentwurf ein. Bei den Bürgern kamen die Vorschläge gut an, vor allem die großzügigen Wasserelemente.

Praktiker bevorzugen indes möglichst zusammenhängende Gehbahnen, auch weil sie sich besser mit der Kehrmaschine reinigen lassen.