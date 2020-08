Zu viele Blaualgen im Jenaer Schleichersee

Bei routinemäßigen Messungen im Schleichersee hat das Gesundheitsamt eine erhöhte Konzentration von Blaualgen festgestellt. Typisch sind eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers, eine geringe Sichttiefe und Schlierenbildung am Ufer. Die Sichttiefe im Schleichersee liegt nach Angaben der Jenaer Bäder und Freizeit GmbH mit momentan mit 1,25 Meter noch nicht im kritischen Bereich. Baden sei weiterhin erlaubt. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt seien jedoch Hinweisschilder aufgestellt worden.

Ursachen und Gefahren von Blaualgen in Badegewässern

Heißes, sonniges Sommerwetter bietet ideale Bedingungen für die Ausbreitung sogenannter Cyanobakterien. Diese besser als Blaualgen bekannten Organismen kommen in geringer Menge praktisch in jedem Gewässer vor, so auch im Schleichersee. Sie sind weitgehend ungefährlich. Kritisch wird es, wenn Blaualgen sich massiv vermehren.

Denn einige Cyanobakterien bilden Gifte. Diese gefährden bei höherer Konzentration die Gesundheit von Menschen und Tieren. Gefährlich können Cyanobakterien vor allem dann werden, wenn sie in hoher Konzentration mit dem Wasser geschluckt werden oder in die Atemwege gelangen. Wenn das Wasser grünlich-trübe ist oder wenn darauf eine grüne Schicht schwimmt, sollte man vermeiden, es zu schlucken.

Was ist zu tun, wenn man mit Cyanobakterien in Berührung gekommen ist?

Kinder sollten nicht in flachen Bereichen toben, wenn sich dort hohe Konzentrationen von Blaualgen gesammelt haben. Sofort nach dem Baden wird empfohlen, gründlich zu duschen und die Badesachen auszuspülen, um spätere Hautreizungen zu vermeiden.