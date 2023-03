Zu wenig junges Engagement für die Jenaer Berge

Jena. Weil sich kein Neuer fand, bleibt Hans Joachim Ratzenberger Vorsitzender der Jenzig-Gesellschaft von Jena.

Unter der Bedingung, mehr Aufgaben abzugeben, hat sich jetzt Hans Joachim Ratzenberger wieder zum Vorstandsvorsitzenden der Jenzig-Gesellschaft wählen lassen. Eigentlich habe der 82-Jährige das Amt ablegen wollen, teilt der Verein mit, aber es habe sich kein Nachfolger gefunden. „Es ist wohl ein Problem aller Vereine, dass es wenig jüngere Mitglieder gibt, die bereit und fähig sind, solche Aufgaben zu übernehmen“, schreibt Karl Steiner von der Jenzig-Gesellschaft. Den Vorstand zu verjüngen, sei jedoch dringend nötig.

Die Jahreshauptversammlung hat außerdem eine neue stellvertretende Schriftführerin und einen neuen stellvertretenden Schatzmeister gewählt. Wolfgang Eifler war aus dem Vorstand zurückgetreten und die Gesellschaft hat ihn für seine Arbeit als Vorsitzender, im Vorstand und als Archivar geehrt.

Außerdem hat Hans Joachim Ratzenberger von der Arbeit des vergangenen Jahres berichtet. 17 Mitglieder kümmerten sich in 655 Stunden ehrenamtlicher Arbeit um den Jenzig. Dabei haben sie unter anderem 62 Ruhebänke, sieben Waldschänken und den Saurierpfad in Stand gehalten. Darüber hinaus haben einige Mitglieder in ihren Funktionen ehrenamtlich für den Verein gearbeitet, diese Stunden hat die Gesellschaft nicht gezählt.

Seit 70 Jahren bei der Jenzig-Gesellschaft dabei

In diesem Jahr möchte der Verein den Arbeitsumfang beibehalten und den Saurierpfad um einen Zeitstrahl erweitern. Zudem soll es verschiedene Veranstaltungen geben, wie zum Beispiel ein öffentliches Morgensingen auf dem Jenzig am 7. Mai, das Oktoberfest im September, Sommernachtskino auf dem Berg und eine Feier anlässlich des 120-jährigen Bestehens der Jenzig-Gesellschaft. Der Jenzigberglauf wird aus finanziellen und organisatorischen Gründen nicht mehr stattfinden. Es wäre das 17. Mal gewesen.

Während der Versammlung hat der Verein einige Mitglieder für ihre langen Mitgliedschaften geehrt. Dazu gehörten Klaus Töpfer mit 70 Jahren, Rudolf Gerhardinger mit 65 Jahren und für 60 Jahre Gisela Pohle und Uwe Weise, dessen Großvater ihn bereits in seinem dritten Lebensjahr angemeldet hatte.

Die Versammlung begann mit Liedern des Jenzig-Chors unter der Leitung von Frank Linke. Der Vorsitzende und der Chor ehrten am Denkmal des Berges traditionell durch Gedenkworte und Liedbeiträge alle Verstorbenen der Gesellschaft.