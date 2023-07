Zugausfall und Verspätungen: Nahverkehrszug in Jena sorgt für Turbulenzen im Fahrplan

Jena. Ein defekter Nahverkehrszug sorgt im Paradiesbahnhof Jena für Verspätungen und Ausfälle.

Am Paradiesbahnhof in Jena sorgt am Donnerstagabend ein defekter Nahverkehrszug auf Gleis 2 nach Halle für Turbulenzen im Fahrplan.

Neben Verspätungen von weiteren Regionalzügen in Richtung Halle, gab es auch einen Komplettausfall des täglich stark frequentierten Abendzuges von Jena nach Pößneck. Alle anderen Züge, einschließlich Güterzügen, wurden über Gleis 1 des Paradiesbahnhofes umgeleitet.

Der defekte Zug blockiert weiter Gleis 2 im Bahnhof.

