Zum 45. Jubiläum: Dröschler GmbH in Zöllnitz mit Ehrenurkunde ausgezeichnet

Jena/Zöllnitz. Das Familienunternehmen gehört zu Jena wie Schott und Zeiss. Matthias Dröschler führt die Firma in mittlerweile zweiter Generation.

Wie die Zeit vergeht: 45 Jahre ist es her, dass Rudolf Dröschler mit einer Mechanikerwerkstatt und einem Schlüsseldienst den Grundstein für das Familienunternehmen legte. Heute leitet der Sohn Matthias Dröschler die Firma in zweiter Generation. Am Donnerstag bekam Dröschler zum Jubiläum nun die Ehrenurkunde der Kreishandwerkerschaft Jena und Saale-Holzland-Kreis überreicht.

Matthias Dröschler, Jahrgang 1974, schloss 1993 seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker in der Opelwerkstatt Jecar ab. Erst danach sei er ins Unternehmen gekommen, weil der Vater wollte, dass er auch über den Tellerrand hinaus blickt. 2004 legte Matthias Dröschler die Meisterprüfung ab und bildete sich bis 2006 als Betriebswirt weiter.

Auch Dröschler merkt den Fachkräftemangel

Was als kleiner Betrieb mit zehn Mitarbeitern begann, hat sich über die Jahre zu einem großen Unternehmen entwickelt. Neben Toren und Türen für Privatpersonen und Werkstattausrüstung hat sich die Dröschler GmbH auch den ursprünglichen Schwerpunkt der Firma beibehalten. So führe sein Bruder Gerhard den Geschäftsbereich Schlüsseldienst und Sicherheitstechnik in Jena weiter, sagt Matthias Dröschler.

Heute hat die Dröschler GmbH 25 Mitarbeiter – geringfügig Beschäftigte nicht mitgezählt. Eigentlich habe man zu viel Arbeit, so Dröschler. „Ich würde gern mehr Leute einstellen, aber es ist wie überall: Fachkräfte sind schwer zu bekommen“, sagt er. So gehe man auch neue Wege, um Mitarbeiter zu finden, und versuche, in sozialen Netzwerken für das Unternehmen zu werben. Mit dem Ergebnis zeigt sich Dröschler zufrieden: Immerhin acht Bewerbungen habe man durch die Aktion bekommen.

„Wir suchen nicht nur billige Arbeitskräfte.“

Besonders gesucht sind derzeit Mechatroniker. Deshalb sucht Dröschler auch jedes Jahr einen Auszubildenden für diesen Beruf. Aber auch im Büro könne man ausbilden, so Dröschler. „Wir suchen nicht nur billige Arbeitskräfte. Wir wollen nachhaltig für uns ausbilden“, merkt der Unternehmer an.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges beobachtete Dröschler eine Rohstoffpreissteigerung von 25 bis 30 Prozent. „Da rede ich noch nicht von Energiekosten“, fügt er hinzu. Langfristig gehe es nicht nur darum, das Unternehmen zu haben, sondern es auch zu erhalten. So habe sich die Dröschler GmbH trotz eines holprigen Übergangs zur Wende durchgekämpft. Auch die Pandemie habe man wider Erwarten besser überstanden als gedacht, sagt Matthias Dröschler.