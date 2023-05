Zum digitalen Lesen der Zeitung in Jena beraten lassen

Jena. Beratung für Leser zum Online-Zugang sowie zur elektronischen Zeitung im Pressehaus Jena.

Zum Frühstück gehört die Zeitungslektüre dazu. Wer beim ersten Kaffee des Tages Neuigkeiten aus Gera, Thüringen und der Welt liest, startet bestens informiert in den Tag. Doch manchmal schafft man es nicht, alles zu lesen, bevor man los muss. Das ist jedoch überhaupt kein Problem für all jene, die die gedruckte Zeitung von Montag bis Samstag abonnieren: Denn sie können ihre Zeitung zusätzlich kostenlos digital lesen – in Bus und Bahn beispielsweise oder im Wartezimmer beim Arzt.

Weil uns zum digitalen Lesen immer wieder Fragen erreichen, laden wir am Dienstag, 16. Mai, 11 bis 15 Uhr, in das Servicecenter des Pressehauses Jena ein. Dort können sich Leser registrieren lassen und Fragen rund ums digitale Lesen klären. Sie werden persönlich beraten zu den digitalen Inhalten der Zeitung. Und auch die Vorteile der elektronischen Zeitung werden erläutert: So kann sie bereits am Vorabend gelesen werden, Texte lassen sich vergrößern, es gibt eine Vorlesefunktion, Artikel lassen sich durch das Setzen von Lesezeichen speichern, ältere Ausgaben werden wochenlang im Archiv gespeichert und es gibt jeden Tag ein digitales Extra wie Zeitschriften und Rätselbeilagen.

Interessenten bringen bitte ihr privates Smartphone oder Tablet zur Beratung mit. Auf Wunsch helfen unsere Mitarbeiter auch, die Tablets einzurichten.

Dienstag, 16. Mai, 11 bis 15 Uhr, Pressehaus Jena, Holzmarkt 8