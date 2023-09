Zum Erntedankfest nach Ziegenhain

Ziegenhain. Der alte Konsum und Höfe sind offen, es gibt Musik und geführte Besichtigungen.

Der Verein Ziegenhainer Tal feiert am Sonnabend, 30. September, sein Herbst- und Erntedankfest. 11 Uhr starten die Festlichkeiten. Im Vereinshaus „Alter Konsum“ kann man essen und trinken. Am Sonnabend werden zudem wieder einige Höfe geöffnet sein und einen Einblick in die historischen Gemäuer und schön gestalteten Gärten ermöglichen. Der Messer- und Scherenschleifer Herrnleben ist dabei, mehrere Imker präsentieren ihren Ziegenhainer Honig, Kunst wird an mehreren Orten geboten, selbstgebrautes Bier darf nicht fehlen.

Musikalisch gewürzt wird das Ganze durch heimische Musikerinnen und Musiker, die in Jena und auch überregional bereits gut bekannt sind. Zunächst wird Maren Beljan, bekannt auch als Goldfuchs und als ehemalige Sängerin der Jenaer Gruppe Leela, ab 14 Uhr auftreten. Und ab 16.30 Uhr spielt Tim Liebert, vielen Leuten sicher bekannt als Doc Fritz, in der Vereinsscheune.

In der Marienkirche sind am Nachmittag zwei geführte Besichtigungen mit Professor Gerhard Jahreis geplant. Für die Kinder gibt es verschiedene Spielangebote im Dorf. Ab 19.30 Uhr kann man in der Vereinsscheune zu einer musikalischen Performance von DJ Robert Ackermann tanzen und den Abend schön ausklingen lassen.

Anfang September konnte Vereinsvorsitzender Stefan Bernsdorf im Rahmen eines Vortrags zum gotischen Altar in der Marienkirche Ziegenhain eine Spende über 1200 Euro an Pfarrer Christoph Rymatzki übergeben hat. Diese ist gedacht für eine neue Kirchenglocke. Der Verein hatte mit der Ziegenhainer Johannisnacht im Juni und zwei Sommerkonzerten Benefizveranstaltungen organisiert und damit viele Besucher angezogen.