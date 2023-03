Zum Frauentag: Die Spitzenpositionen in Jena sind zumeist mit Männern besetzt

Jena. Am 8. März ist Weltfrauentag: Wir haben uns umgehört, was Jenaer Frauen darüber denken.

Kati Fischer-Haasis will keine Blumen zum 8. März. „Blumen kann ich mir selbst kaufen, dafür brauche ich keinen Frauentag“, sagt die Citymanagerin der Initiative Innenstadt Jena. Sie findet, man sollte diesen Tag nicht als Anlass nehmen für spezielle Aufmerksamkeiten, die sollte es das ganze Jahr über geben. Es müsse auch keinen speziellen Tag dafür geben, um die Arbeit von Frauen im Haushalt und im Beruf wertzuschätzen.

Der 8. März ist in Deutschland der nationale Frauentag. Verschiedene Initiativen rufen zu Demonstrationen und Streiks auf.

Durch die Blume gesagt

Das sehen aber nicht alle so: Der Frauentag sei wichtig, um auf die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen aufmerksam zu machen, sagt Gudrun Lukin (Die Linke). Sie ist Landtagsabgeordnete, Stadträtin und engagiert sich für Gleichberechtigung. Jedes Jahr verteilt sie am Morgen des 8. März Blumen und beteiligt sich im Anschluss an den Demonstrationen in der Innenstadt. Am Tag zuvor, am Diensteg, stand sie außerdem am Nonnenplan bei einer Kundgebung ihrer Partei. Zum Equal-Pay-Day organisierten die Linken eine Kundgebung, um über Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen zu informieren.

Bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und eine patientenorientierte und nicht profitorientierte Klinik-Struktur wurde von den Teilnehmerinnen von "Krankenhaus statt Fabrik" zum Frauentag 2021 gefordert. Foto: Jördis Bachmann / Archiv

Lukin will damit einerseits Danke sagen für die Arbeit der Frauen, aber auch darauf aufmerksam machen, dass es immer noch starke Ungleichheiten gibt: Lohnunterschiede, häusliche Gewalt und der geringe Frauenanteile in Spitzenpositionen seien nur einige davon. „Der Schritt zur Gleichberechtigung ist noch groß“, sagt Lukin. Darauf müsse man symbolisch aufmerksam machen.

Diese Ungleichheiten zeigen sich auch in Jena. Auf Anfrage dieser Redaktion haben einige Arbeitgeber der Stadt Auskunft über den Frauenanteil in ihren Unternehmen gegeben. Das Ergebnis zeigt: Je höher man die Karriereleiter nach oben schaut, desto weniger Frauen findet man. In den unteren Führungspositionen der Stadt sind 53 Prozent Frauen.

Eine Stufe höher sind es noch 37 Prozent. An der Spitze der Stadt stehen hingegen hauptsächlich Männer. Zum Beispiel: Alle vier Dezernate und drei der vier stadteigenen Betrieben werden von Männern geleitet.

In der akademischen Laufbahn ist das ähnlich. In den ersten Semestern studieren an der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) mehr Frauen als Männer. Der Anteil der Frauen geht allerdings entlang der Karriereleiter immer weiter zurück. Zwischen 2016 und 2018 wurden nur 36 Prozent der Habilitationen an Frauen übergeben. Bei den Professorenstellen ist diese Ungleichheit wieder geringer. 47 Prozent von ihnen sind an der FSU weiblich (Stand 2018).

Besonders viele Frauen findet man hingegen in der Jenaer Innenstadt, wo sie zum Beispiel Geschäfte leiten. Citymanagerin Kati Fischer-Haasis schätzt bei den Mitgliedern der Initiative Innenstadt Jena etwa 70 Prozent weibliche Geschäftsführende. Dabei sei es egal, wenn jemand ein Geschäft eröffnet oder sich selbstständig macht, welches Geschlecht er oder sie hat. „Man braucht Mut“, sagt Fischer-Haasis.

Für sie ist es wichtig, dass alle Geschlechter gleich behandelt werden. Wenn jemand befördert wird, dann nur aufgrund der Qualifikationen. Besonders in den Debatten um Gleichberechtigung, wenn es zum Beispiel um gendergerechte Sprache geht, müsse man darauf achten, die Menschen nicht auf ihr Geschlecht zu reduzieren. „Männer wollen auch nicht darauf reduziert werden, dass sie Männer sind“, sagt Fischer-Haasis.

Rollenbilder der 60er

Statt die fehlenden Frauen in Führungspositionen durch Veränderung der Sprache zu bekämpfen, wünscht sie sich, dass Frauen für ihre Leistungen bewertet werden und die tatsächlichen Ursachen bekämpft werden

Bei den Ursachen sind sich Fischer-Haasi und Gudrun Lukin einig. Ein großer Faktor sei das Familienbild der sechziger Jahre, dass sich noch immer in den Haushalten widerspiegele. So würden Frauen in den meisten Familien mehr Sorgearbeit übernehmen. Das fängt bei der Kinderbetreuung an und hört bei der Pflege alter Familienmitglieder auf.

Auch seien immer noch Frauen diejenigen, die eher zuhause bleiben, wenn ein Kind da ist, sagt Fischer-Haasis. Das hänge auch damit zusammen, dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer. Wenn sich ein Paar entscheiden muss, auf wessen Gehalt es eher verzichten kann, dann sei das ein ausschlaggebender Punkt.

Am Ende dürfe man aber nicht vergessen, dass es mit einer Blume nicht getan ist, sagt Lukin. Gleichberechtigung müsse man auch umsetzen: „Der Frauentag ist nur ein Symbol für die Schritte, die noch getan werden müssen.“