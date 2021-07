Zurück in die Vergangenheit

Da schrieb ich über das Baufeld A auf dem Eichplatz-Areal und fischte zur Bebilderung eine Grafik aus dem Archiv. Stadtsprecher Kristian Philler wies dezent darauf hin, dass diese ausgetauscht werden müsse. Danke dafür. Die Grafik war aus dem Jahr 2014. Damals war noch Albrecht Schröter Oberbürgermeister, Denis Peisker war Stadtentwicklungsdezernent, und die Planungen zur Eichplatzbebauung wurden per Bürgerentscheid eingestampft. Da sah das Archivbild so herrlich sonnig aus, und es erinnert doch nur an ein Scheitern.

Nun also erhalten die Bürger Einsicht in die Entwürfe und dürfen Anregungen dazu geben, doch diesmal wird auf jeden Fall gebaut. Scheitern ist schließlich da, um daraus zu lernen. Wobei ich persönlich nichts von dieser Sicht auf das Scheitern halte. Die Clowns, die beim Theaterspektakel der Kulturarena derzeit in der Manege stehen, sehen es ganz ähnlich: Man kann auch dabei scheitern, aus dem Scheitern zu lernen, stellen sie fest.

Hinfallen – aufstehen, wer das kann, dem sei es vergönnt, wer liegen bleiben will, der darf sich gern eine Weile grämen oder schämen. Vielleicht kommt jemand zum Kopfstreicheln vorbei, vielleicht tritt jemand drauf, wenn man so gescheitert in der Gegend rumhullert.

Scheitern ist außerdem eine Frage der Perspektive: Verkehrsversuche, die von Bürgern als gescheitert wahrgenommen werden, können gleichzeitig von Experten als Erfolg verbucht werden, und dass 2014 der Plan zur Eichplatzbebauung gekippt wurde, war ja ebenfalls ein Scheitern für die einen und ein Erfolg für die anderen.

Immer eine Frage der Sichtweise? Nö. Manchmal sind Fehler auch einfach nur blöd. Ich schau jetzt noch mal nach, ob meine Artikel richtig bebildert sind.