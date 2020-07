Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zusammenstoß mit drei Autos: Zwei Verletzte - Mysteriöser Piepton aufgeklärt - Stockbetrunken am Waldrand geparkt

Nicht definierbarer Piepton aufgeklärt

Ein nicht definierbarer Piepton war am Sonntagvormittag gegen 9.50 Uhr in der Jenaer Käthe-Kollwitz-Straße zu vernehmen. Auch eingesetzte Polizeibeamten hörten das Geräusch, das ab und zu auch wieder verschwand. Am Ende stellte sich heraus, dass es aus dem Bibliotheksweg und von einem Rauchmelder kam. Die Feuerwehr öffnete eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Einen Brand gab es dort zum Glück nicht. Der Feuermelder hatte offenbar eine Fehlauslösung.

Aggressive Bettler

Mehrfach mussten Polizeibeamte am Sonntag ausrücken, da aggressiv gebettelt wurde. Entsprechende Anrufe kamen aus der Jenaer Innenstadt, aber auch aus Cospeda, Lützeroda und Isserstedt. Die bettelnden Personen stammten aus einer rumänischen Großfamilie. Sie wurden von den Beamten belehrt. Zu Straftaten kam es nicht.

Männerrunde parkt stockbetrunken am Waldrand

In Maua meldeten Zeugen am Sonntag am Waldrand einen VW Golf, an dem sich drei erheblich alkoholisierte Männer befanden. Ein Zeuge hat laut Polizei auch gesehen, wie das Auto dorthin fuhr. Atemtests, die die Beamten bei den drei Männern durchführten, ergaben zwischen 1,7 und 2,1 Promille.

Allerdings konnte nicht mehr festgestellt werden, ob und wer von den Männern den PKW zuletzt gefahren hatte. Auch war dessen Motor kalt. Um eine Trunkenheitsfahrt aber weiterhin zu verhindern, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Der Polizei in Schlangenlinien entgegengefahren

Ein 18-Jähriger kam am Montagmorgen kurz nach 5 Uhr einer Streifenwagenbesatzung in der Jenaer Lutherstraße mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien entgegen. Die Beamten stoppen ihn. Ein Atemtest ergab 1,67 Promille, woraufhin sich der junge Mann im Klinikum einer Blutentnahme unterziehen musste. Außerdem erhielt er eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Zusammenstoß mit drei Autos: Zwei Verletzte

In der Jenaer Wiesenstraße kam es Montagmorgen gegen 9.30 Uhr zum Zusammenstoß dreier Fahrzeuge. Ein 50-jähriger Fahrer eines Audi überholte stadteinwärts bei unklarer Verkehrssituation einen vor ihm fahrenden PKW. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto und stieß mit diesem zusammen. Bei der Kollision der drei Fahrzeuge wurden der Fahrer des überholten sowie die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos leicht verletzt. An allen drei Autos entstand Sachschaden.

