Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn - Brennende Tonnen in der Innenstadt

Jena. Ignoriertes Stopp-Schild, brennendes Altpapier und ein vermisstes Auto: Das sind die Polizeimeldungen für Jena am Dienstag.

Einen Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw meldete der Jenaer Nahverkehr der Polizei. Am Montagabend war ein 51-Jähriger auf der Pestalozzistraße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße unterwegs.

Auf der Höhe der Ostschule missachtete der Fahrer ein Stopp-Schild und kollidierte anschließend mit der Straßenbahn. Diese war vorfahrtsberechtigt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Brennende Altpapiertonne in Jenaer Innenstadt

In der Nacht zum Dienstag setzten Unbekannte eine Altpapiertonne in Jena in Brand. Wie sie das Feuer im Löbdergraben legten, ist bisher nicht bekannt.

Laut Informationen der Polizei brannte die blaue Tonne vollständig ab und zog eine danebenstehende Biotonne in Mitleidenschaft. Das Feuer griff nicht auf nebenstehende Gebäude oder Fahrzeuge über.

Der Sachschaden bezieht sich lediglich auf die betroffenen Mülltonnen. Personen wurden nicht verletzt.

Fahrzeug vermisst: Die Polizei sucht nach Zeugen

Am Montagabend wurde ein Opel Astra als gestohlen gemeldet. Die Halterin des Fahrzeuges parkte zuletzt in der Hans-Berger-Straße.

Als sie zur ihrem Fahrzeug zurückkehren wollte, war dieses nicht mehr da. Auch das Absuchen der umliegenden Straßen blieb erfolglos.

Wie der oder die Unbekannten sich Zugang zum Pkw verschaffen und anschließend unbemerkt verschwinden konnten, ist bisher noch unklar. Der Opel wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

