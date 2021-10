In Jena können mehr Menschen ein Medizinstudium aufnehmen.

Zuwachs bei Medizinern in Jena

Jena. Neues Semester an der Jenaer Uni beginnt in Hybrid

Die Zahl der verfügbaren Medizinstudienplätze ist in Thüringen auf 286 erhöht worden. Den zehnprozentigen Zuwachs hatte der Landtag für 2021 beschlossen. Die Medizinische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität als Studienstelle kann in diesem Zuge über vier Millionen Euro pro Jahr zusätzlich verfügen, um unter anderem das Lehrpersonal aufzustocken, teilt die Fakultät mit. 16 neue Vollzeitstellen entstanden. Zudem werden auch das Studiendekanat und das Medienzentrum des Universitätsklinikums (UKJ) verstärkt.

„Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, setzen wir verstärkt auf die Digitalisierung in der Lehre“, erklärt Thomas Kamradt, der Dekan der Medizinischen Fakultät. „Dabei profitieren wir von den Erfahrungen, die wir in den vergangenen drei Corona-Semestern in der Online-Lehre gemacht haben.“

Die Lehrinfrastruktur sei mit einer besseren Netzabdeckung in den Lehrräumen verbessert, Tablets für digitale Prüfungen und Software-Lizenzen werden beschafft sowie Seminarräume und Hörsäle mit Streaming-Technik ausgestattet.

Die Lehre erfolge derzeit in Hybridform. Der Vorlesungsstoff steht online, begleitende Seminare, Übungen und Tutorien sollen im Rahmen der geltenden Hygienekonzepte in Präsenz stattfinden.