Zwätzen Sommer-Open Air wird zur kleinen Kulturarena

Kartenvorverkauf für die Veranstaltung der Kulturkirche Löbstedt läuft

Beim Zwätzener Sommer-Open Air stehen bei vier Konzerten fast 50 Künstler auf der Bühne. Das kommt daher, dass zum Beispiel bei der Bob-Dylan-Tribut-Show am 24. Juni, 20 Uhr, alleine fast 20 Menschen Musik machen, darunter Ronald Born, Nico Schneider, Janna, Uwe Kühn, Andreas Möbius, The Rudi Tuesday Band und Peggy Stöckel. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung der Kulturkirche Löbstedt läuft in der Stadtkirche und in Zwätzen bei K&B. Ralf Kleist brachte am Veranstaltungsort in der Naumburger Straße die Werbung an.