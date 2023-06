Zwätzener Bürger stehen zu ihrem Wald

Jena. Bei der Ortsteilratssitzung zum alten Schießplatz waren alle Stühle besetzt – nur ein Stuhl war es nicht.

Die aufgestellten 100 Stühle reichten nicht aus für die außerordentliche Ortsteilratssitzung, bei der es einzig und allein um den alten Schießplatz ging. Die für viele Zwätzener überraschende Einzäunung des Geländes am Nordwestende des Wohngebietes „Himmelreich“ erhitzt die Gemüter. Die Sorge ist, dass dies nur die Ouvertüre für Baumfällungen auf etwa 50.000 Quadratmetern sein könnte.

Es hat sich die Bürgerinitiative „Natur erhalten im Himmelreich“ gebildet, die vor der Sitzung kräftig die Werbetrommel gerührt hatte. Vertreter der Stadtverwaltung waren eingeladen, konnten an der Sitzung aber kurzfristig nicht teilnehmen. So oblag es Zwätzens Ortsteilbürgermeister Waldemar Kühner und seinen Mitstreitern zu berichten, was bisher bekannt ist. Gutachten, die der Verwaltung vorliegen, wurden eingesehen.

Zwei Gutachten

Unter den anwesenden Bürgern bestand Konsens: Der Wald soll bleiben! Die Notwendigkeit der Aufstellung eines kilometerlangen Zaunes wurde bezweifelt, denn über Jahrzehnte habe sich niemand für das Gelände interessiert, hieß es.

Der Wald wuchs, weil die Natur sich selbst überlassen war. Wege gibt es nicht hinterm Zaun. Als problematisch gilt die Einzäunung für die Tierwelt. Haustiere sollen sich bereits verletzt haben.

Zwei Gutachten liegen vor: Erstens eine „orientierende Altlastenuntersuchung“, die von der Firma Afry Deutschland GmbH erstellt wurde und zweitens eine darauf aufbauende „altlastenfachliche Detailuntersuchung“ der Jena-Geos-Ingenieurbüros GmbH, die im Januar 2023 fertig wurde. An zwei Stellen in den Zielbereichen des Platzes haben die Gutachter einen stark erhöhten Bleigehalt festgestellt. Das Schwermetall stammt aus der Munition.

Eine direkte Gefahr für die Umwelt oder das Grundwasser besteht dadurch nicht. Menschen wären in Gefahr, wenn sie das Schwermetall aus dem Boden aufnehmen.

Ein Sanierungsplan liegt noch nicht vor; die Stadtverwaltung will dessen Ergebnisse abwarten. Eine Suche nach Kampfmitteln scheint erforderlich. Darüber, wie viel Bäume gefällt werden müssen, kann oder will derzeit noch niemand etwas sagen. Den Status eines geschützten Waldes verliert das Areal nicht, wenn Bäume fallen.

Die Perspektive

CDU-Stadtrat Bastian Stein, der als Gast an der Sitzung teilnahm, sagte, dass ihm keine Pläne bekannt sind, das im Flächennutzungsplan als Wald ausgewiesene Gebiet in ein Baugebiet umzuwandeln. Stein sieht Flächenmangel nicht als Hauptgrund für fehlenden Wohnungsbau in der Stadt Jena. Denn „Am Oelste“ in Zwätzen oder beim früheren Alten Gut in Burgau gebe es große, baureife Flächen.

Ortsteilbürgermeister Waldemar Kühner erwartet hohe Hürden, falls jemand im Anschluss an den Bodenaustausch ein Baugebiet aus dem Areal machen wollte. Das sei ein schwieriger und langwieriger Weg. Nicht zuletzt deshalb, weil die Natur schneller ist am alten Schießplatz; geschützte Arten sind auf dem Vormarsch. Im Wald befinden sich alte Mauer- und Bauwerksreste. Fledermäuse nutzten diese ungefragt für Wohnzwecke.