Zwei Brandmeldeanlagen lösen in Jena-Süd fast zeitgleich aus

Die Sirenen waren am Dienstagmorgen in Jena zu hören. Brandmeldeanlagen hatten ausgelöst. Das Archivbild zeigt die elektronische Sirene in Jena-Zwätzen.

Die Sirenen heulten am Dienstagmorgen in mehreren Jenaer Ortsteilen auf. Gegen 9 Uhr hatten fast zeitgleich die Brandmeldeanlagen bei den Unternehmen Zeiss und Schott einen automatischen Alarm ausgelöst. Insgesamt 13 Einheiten rückten zu beiden Unternehmen aus. Etwa eine halbe Stunde später deutete aber alles auf einen Fehlalarm hin, wie von der Stadtverwaltung zu erfahren war.

Bei größeren Einsätzen werden in Jena zusätzlich zur Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren aktiviert, was auch mit Sirenen geschieht. In diesem Fall waren die Feuerwehren „Mitte“ und „Winzerla“ im Einsatz. Auch wenn ein Fehlalarm sehr häufig vorkommt, kann die Feuerwehr nicht bloß „zum Gucken“ an den Einsatzort fahren, hieß es.