Zwei Jubiläen bei der Feuerwehr Camburg

In Camburg verstehen sie es, Feste zu feiern: Frauen vom Feuerwehrverein 2019 beim Verkauf von Bratwürsten.

Dornburg-Camburg. Tag der offenen Tür am Sonntag. Feuerwehr Camburg sucht immer Nachwuchs

Das große Jubiläum - 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr - konnten die Camburger im vergangenen Jahr pandamiebedingt nicht feiern. Um so mehr freuen sich die altgedienten, einsatzerprobten und ganz jungen Kameraden, dass sie zwei kleinere Jubiläen in diesem Jahr mit einem Fest würdigen können. Gründe zu feiern gibt es genug: Vor 30 Jahren wurde die erste Jugendfeuerwehr gegründet und vor 20 Jahren wurde der Neubau des Gerätehauses in Besitz genommen.

Am Sonntag, 12. September, öffnen sich deshalb ab 10 Uhr die Tore des Gerätehauses am Camburger Amtshof weit für Neugierige und Freunde. Es gibt eine Technikschau und Vorführungen, die Jugendfeuerwehr stellt sich und das Gerätehaus vor, und die Schalmeien aus Pretzsch spielen auf.