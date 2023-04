Zwei Jungs lassen sich auf Straßenbahn-Stoßstange durch Lobeda-West chauffieren

Jena. Auf Facebook sorgte ein Bild für Aufregung, auf dem zwei Jungen auf der Stoßstange einer Straßenbahn durch Lobeda-West fahren.

Ein Bild sorgt auf Facebook in einer geschlossenen Gruppe für Aufregung: Darauf sind zwei Jungen zu sehen, die auf der Stoßstange der Straßenbahn zwischen Kaufland und Schwimmhalle in Lobeda-West zu sehen sind. „Wie dumm kann man nur sein, sich in so eine Gefahrensituation zu begeben. Unglaublich“, kommentierte ein Nutzer das Bild.

Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage: Eine Anruferin informierte gegen 15.25 Uhr die Beamten über den lebensgefährlichen Leichtsinn. Daraufhin seien gleich mehrere Einsatzfahrzeuge nach Lobeda gefahren. Die Jungen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft werde man prüfen, welcher Verdachtsfall vorliegt. Das S-Bahn-Surfen kann zum Beispiel als Ordnungswidrigkeit oder als Straftat ausgelegt werden. Zumindest scheinen die Bilder echt zu sein. Dass sie unterschiedliche Hintergründe haben, deutet auch darauf hin, dass die Linie 3 tatsächlich fuhr und nicht nur stand.