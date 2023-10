Zwei Männer beim Smartphone-Diebstahl in Jena erwischt

Jena. In Jena hatte es die Polizei am Donnerstag unter anderem mit versuchtem Diebstahl und einem Kellereinbruch zu tun.

Eine aufgebrochene Kellertür stellte am Donnerstagnachmittag eine Zeugin in der St.-Jakob-Straße fest. Der oder die Täter begaben sich laut Polizeiangaben im Zeitraum der letzten sechs Wochen in den Keller des Mehrfamilienhauses und öffneten hier das Schloss des Kellerabteils. Noch ist nicht bekannt, was gestohlen wurde.

Scharf auf neue Smartphones

Zwei Männer (31 und 47 Jahre alt) wollten sich am Donnerstag offensichtlich kostenfrei neue Smartphones besorgen. Dies scheiterte jedoch, da ein Mitarbeiter des Elektronikmarktes in der Stadtrodaer Straße die beiden beobachtete und schließlich stellen konnte. Laut Polizei nahmen die Männer die Geräte aus ihren Verpackungen und versteckten sie unter ihrer Kleidung. Die hinzugerufenen Polizei erteilte ihnen Hausverbot und stellte Anzeigen wegen versuchten Diebstahls aus.

Schulhauswand beschmiert

Ein Zeuge informierte am Donnerstagabend die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie eine Person die Fassade der Schule in der Frauengasse mit Farbe besprühte. Als die Streife vor Ort ankam, war der Unbekannte bereits spurlos verschwunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.