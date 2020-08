Zwei Männer in Jena nach Mordversuch festgenommen

Gemünden (Felda). Zwei Männer wurden auf ihrer Flucht in Jena festgenommen, nachdem sie in Hessen einen Mann das Auto gestohlen hatten und danach überfuhren. Das war passiert.

Nach einem Mordversuch auf der Autobahn 5 im hessischen Vogelsbergkreis sitzen zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Gießen am Montag mitteilten, hatten die vermutlich angetrunkenen Männer am Donnerstagabend an einer Baustelle nahe Gemünden (Felda) einen Unfall verursacht und dabei Sachschaden angerichtet. Während der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei flüchteten die beiden 25 und 29 Jahre alten Männer, die nach Alkohol rochen, zu Fuß in ein Waldstück und konnten zunächst nicht mehr eingeholt werden.

Mann angefahren und über Motorhaube geschleudert

Etwa drei Stunden später kam ein 67-Jähriger zu der Unfallstelle, um die kaputten Warneinrichtungen der Baustelle zu reparieren. Die beiden Männer, die sich in der Nähe versteckt gehalten hatten, liefen zum Auto des Mannes und konnten es starten, da der 67-Jährige seinen Schlüssel hatte stecken lassen. Als der Mann versuchte, sich ihnen in den Weg zu stellen, fuhren die beiden Tatverdächtigen auf ihn zu und erfassten ihn mit dem Wagen, so dass der Mann über die Motorhaube geschleudert wurde und Knochenbrüche erlitt.

Festnahme in Jena, als sie Rausch ausschliefen

Am folgenden Nachmittag konnten die beiden Männer in Jena festgenommen werden, als sie auf einer Bank gerade ihren Rausch ausschliefen. Ihre Personalien waren der Polizei nach dem Unfall an der Baustelle bekannt. Beide Männer haben den Angaben zufolge die polnische Staatsangehörigkeit und auch ihren Lebensmittelpunkt in Polen. Das Auto, aus dem ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde, wurde ebenfalls in Jena gefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ das Amtsgericht Alsfeld Haftbefehle gegen die beiden Männer wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes, des besonders schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung. Die Männer äußern sich nicht zum Tatvorwurf, wie es hieß. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen