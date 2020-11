Zwei Möglichmacher

Jena. Ein Ermöglicher, ein Kümmerer: So unterschiedlich die Lebensläufe von Ralf Kleist und Philipp Schäffler auch sein mögen, so sehr eint sie ihr Engagement in diesen kulturdüsteren Zeiten: Mit Herz und Verstand nämlich haben sie unter Corona-Bedingungen Kultur-Erleben realisiert. So schlägt auch das Walter-Dexel-Stipendium in einem ungewöhnlichen Jahr einen ungewöhnlichen Weg ein, dürfen sich doch beide Männer ein Preisgeld von 6000 Euro teilen.

Auch die Pressekonferenz als Preisverleihung folgte strikt den Hygieneregeln, fand sie doch am Mittwoch per Videokonferenz statt. Und natürlich dominierte der Wunsch, Kultur endlich mal wieder live und vor Ort erleben zu können. Mit 15 Vorschlägen setzte sich die Jury auseinander. Dabei tauchten immer wieder zwei Namen auf: Philipp Schäffler und Ralf Kleist.

Doppelte Anerkennung: Auch Ralf Kleist wird mit dem Preis ausgezeichnet. Foto: Tina Peißker

Das Ukulelen-Projekt von Musikpädagoge Philipp Schäffler wurde dabei mit sehr emotionalen Worten bedacht: „Eine so herzenswarme, wunderbare Arbeit!“, heißt es an einer Stelle. Und über den engagierten Kultur-Ermöglicher Ralf Kleist wurde geschrieben: „Er erkannte sofort, dass der Ausfall von Veranstaltungen und sozialen Interaktionen für die Leute in Jena ein großes Thema ist. Er organisierte unter Beachtung aller geltenden Hygienebestimmungen – was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet – verschiedene Projekte, um die lokale Kulturszene zu unterstützen und am Leben zu halten.“

Salomonische Entscheidung

Für die Jury benannte der Vorsitzende des Kulturausschusses, Jörg Vogel (SPD), das Ziel: Es galt, eine Kampfabstimmung zu vermeiden, weshalb es nunmehr zwei Anerkennungen gibt – die Stadtwerke erhöhten kurzerhand das Preisgeld um 1000 auf 6000 Euro. „Eine salomonische Entscheidung.“

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) erinnert daran, dass der Lockdown Existenzen bedrohe und Branche auf der Kippe stünden. Nitzsche sprach von zwei Möglichmachern, die „Anderen im Lockdown und darüber hinaus eine künstlerische Plattform bieten und diese dazu befähigen, diese Zeit so kreativ und solidarisch wie möglich zu überstehen.“

Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Thomas Dirkes, sprach von der ungewöhnlichsten Preisverleihung in der fast 25-jährigen Geschichte des Stipendiums. „Beide haben gezeigt, dass es mit Engagement, Leidenschaft und Umsicht möglich ist, gemeinsam Kultur zu erleben.“

Gelebte Stadtgesellschaft

Der Werkleiter von Jenakultur, Jonas Zipf, erinnert daran, dass Walter Dexel auch Brücken für andere gebaut habe. Auch so könne man das Engagement von Kleist und Schäffler verstehen. „Das ist gelebte Stadtgesellschaft.“ Das Stipendium sei aber auch ein Versuch, Signale der Hoffnung und Zuversicht in die Kulturszene zu senden“, sagt Jonas Zipf.

Das Stipendium würdigt Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende oder Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler. Auch Personen, die sich um die Kulturlandschaft in Jena verdient gemacht haben, können mit dem Stipendium gewürdigt werden. Es ist benannt nach dem Maler, Werbegrafiker, Designer, Verkehrsplaner und Publizisten Walter Dexel (1890 bis 1973) und ursprünglich mit 5000 Euro dotiert.

Corona im Fokus

Ganz bewusst wurde schon beim Aufruf an die Öffentlichkeit betont, dass es pandemiebedingt in diesem Jahr eine spezielle Ausrichtung bei der Stipendiumsvergabe gibt. Gesucht wurden vorrangig Formate beziehungsweise Projekte, die zum Beispiel kreativ und innovativ mit Corona umgegangen sind, anderen dabei eine Plattform geboten haben und ein nachhaltiges Potenzial aus der Krise heraus zeigten.