Jena. Die Stadt Jena meldet zwei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Derzeit befinden sich mehr als 200 Personen in Quarantäne.

Zwei neue Corona-Fälle in Jena

Am Donnerstag sind in Jena zwei neue Corona-Fälle gemeldet worden. Wie die Stadt mitteilte, handelt es sich bei den Neuerkrankten um Personen, die bereits als Kontaktpersonen ermittelt wurden und sich in Quarantäne befanden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog