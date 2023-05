Zwei neue E-Busse starten in Jena in den Linienbetrieb

Jena. An der Endhaltestelle Langetal wurde deshalb ein weiteres Schnellladesystem installiert.

Der Jenaer Nahverkehr setzt auf die weitere Elektrifizierung seiner Busflotte: Auf die ersten drei E-Busse, die seit 2020 auf der Linie 15 im Einsatz sind, folgen nun weitere auf der Linie 14 (Schlegelsberg – Langetal). Diese starteten am Montag in den Linienbetrieb. Die Busse entwickelte, fertigte und lieferte die Evo-Bus GmbH, ein Tochterunternehmen der Daimler Truck AG.

Die an der Endhaltestelle Langetal errichtete Ladestation mit einer Leistung von 250 Kilowatt gehört zu den Entwicklungen der Firma Ekoenergetyka auf dem Gebiet der Schnellladesysteme für Elektrobusse. Während des Ladevorgangs können Fahrer und Fahrgäste jederzeit ein- und aussteigen. „Unsere E-Busse auf der Linie 14 werden bei jedem Halt an der Haltestelle Langetal zwischengeladen, zusätzlich auf dem Betriebshof vor dem Ausrücken am frühen Morgen“, sagt der Geschäftsführer des Jenaer Nahverkehrs, Steffen Gundermann.

Die Haltestelle Langetal wird ab sofort von den neuen E-Bussen des Jenaer Nahverkehrs angefahren Foto: Anja Tautenhahn / Jenaer Nahverkehr

Das Bus-Projekt wird unterstützt durch das Umweltministerium und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Mit diesen wurde nach Angaben des Nahverkehrs die Errichtung eines Ladepunktes an der Endhaltestelle Langetal sowie die Integration und Anpassung der bereits vorhandenen Ladeinfrastruktur auf dem Betriebshof realisiert

Daten und Fakten

Höhe 3,35 Meter

Länge 12,135 Meter

Breite 2,55 m

Sitzplätze 32

max. Antriebsleistung 250 kW

zulässiges Gesamtgewicht: 19.500 kg

Leergewicht: 13.520 kg