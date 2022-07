Zwei Prinzen und mein Nerkewitz

Nerkewitz. Wie der Name einer Metro-Station in Paris Erinnerungen an die Kindheit bei Jena und die Schlacht von Auerstedt auslöst.

Eigentlich begann es mit den Schuhen. Feine französische Edelmarke dieses Paar hohe Schnürschuhe, das ich mir in einer Stockholmer Boutique nach einem Filmerfolg zum Geschenk machte. Auch ein wenig Esprit daran: kleine Totenköpfe baumeln über den Fersen, silberne Flügel des Hermes auf beiden flachen Absätzen und über der rechten Ferse eine silberne Gänsefeder angehängt.

Nerkewitz im Frühling. Foto: Peter Michaelis / Archiv

Wenig später stieß ich bei einem Aufenthalt in Paris zufällig auf das Firmenbüro der Schuhmarke. Zu Eintritt und Lob kam es allerdings nicht, denn mir erschien plötzlich das Schild der U-Bahn-Station ganz in der Nähe – „Iéna”. Ich brauchte einige Zeit, bis ich darunter „Jena” verstand. Erschrecken: Ich stand vor einem Monument eines Siegers! Napoleon!

Geprägt in meiner Nerkewitzer Kindheit von einer diffusen Erinnerung an die Schlacht bei Jena und Auerstedt von 1806 hatte ich kein Gefühl für den fernen Sieger über die Preußen entwickeln können. Die pompöse Brücke zwischen Eiffelturm und Trocadero trug ebenfalls den Siegesnamen „Iéna”.

Das einzige Denkmal der Schlacht, Doppelschlacht, mit dem ich aufgewachsen bin, steht zwischen Nerkewitz, Lehesten und Rödigen in der Flur: das Bissing-Denkmal. Merkwürdigerweise betrachtete ich es lange als Monument für einen gefallenen Franzosen, dessen hinterbliebene Familie ab und an das Grab besuchen durfte.

Geschichte mit Farbe, Geruch, Ton

Mein Leben mäanderte weiter, bis ich im vergangenen Jahr in einer Burg an der Lahn landete. Das Fürstengeschlecht gehört zu den ältesten Deutschlands, die Burg soll auf einen „Wink” des reisenden Kaiser Barbarossa zurückgehen. Man interessiert sich für den Ort, liest die Informationen für Touristen und Geschichtsinteressierte, forscht zur Familienchronik, und plötzlich stieß ich auf Prinz Maximilian zu Wied (1782-1867). Da er nicht der Erstgeborene war, musste er sein Leben selbst gestalten und wurde einer der großen Forschungsreisenden des 19. Jahrhunderts.

Maximilian war ein Menschenfreund, ganz auf Augenhöhe mit den Indigenen, weit entfernt von der baldigen kolonialen Arroganz der Europäer überall in der Welt. Als adliges Kind erhielt Prinz Maximilian eine gründliche Ausbildung im Reiten und Jagen und begeisterte sich früh für die Natur und ihre Erkundung. Doch zunächst schlug er am Preußischen Hof in Potsdam die Militärlaufbahn ein. Zu Pferd. Und kämpfte in der Schlacht bei Jena und Auerstedt!

Als ich das entdeckte, bekam das geschichtliche Geschehnis, das auch über mein Nerkewitz hinweggezogen war, Farbe, Geruch, Ton, Bilder. Maximilian war da zuvor schon einmal in Thüringen gewesen, als Jugendlicher. Infolge der Französischen Revolution erlitt Neuwied Artilleriebeschuss und Besatzung durch die Franzosen, sodass die Mutter 1796 mit den Kindern auf einige Jahre in Meiningen Zuflucht fand.

„Schön und kraftvoll die Leute und Pferde“

Zehn Tage vor der Schlacht im Oktober 1806 marschierten preußische Truppen unter Fürst von Hohenlohe in Jena ein, darunter „die glänzende preußische Kavallerie, deren prächtige Pferde allgemeine Bewunderung erregten”, „schön und kraftvoll die Leute und Pferde“*, Maximilian zu Wied diente damals beim Infanterieregiment des Königs Nr. 18, das zum Reservekorps der preußischen Hauptarmee gehörte. Er schrieb Kriegstagebuch, ob auch über 1806 ist nicht zu belegen. Er notiert die abscheulichen Verhältnisse an der Front, aber auch seine Naturbeobachtungen überall. Seiner Auffassung nach hatte immer die Zivilbevölkerung die größte Last im Krieg zu tragen.

Rapsfelder bei Nerkewitz. Foto: Peter Michaelis / Archiv

Das Regiment Nr. 18 stand in der Schlacht bei Auerstedt an den Höhen bei Eckardsberga und kam spät zum Einsatz, um letztlich nur den Vormarsch der Franzosen zu verlangsamen. König Friedrich Wilhelm III. befahl am Nachmittag den Rückzug der Hauptarmee, ohne weitere Truppen in der Schlacht gegen Marschall Davout, die noch nicht entschieden war, einzusetzen. Das Regiment gehörte nach der Niederlage zur Hauptrückzugskolonne unter Hohenlohe, die über Nordhausen, Magdeburg von den Franzosen nordwärts getrieben und schließlich bei Prenzlau am 28. Oktober 1806 zur Kapitulation gezwungen wurde.

Prinz Maximilian zu Wied geriet dadurch kurzzeitig in französische Gefangenschaft. Weniger als ein Jahrzehnt später ist der Menschenfreund auf dem Weg nach Rio de Janeiro.

Durch Prenzlau war 174 Jahre früher ein anderer Verlierer gekommen: Gustav II. Adolf (1594-1632). Gefallen bei Lützen, einbalsamiert in Weißenfels, hatte er auf dem Weg nach Stockholm lit de parade in der Marienkirche zu Prenzlau gelegen. Da der Leichenzug nach Norden ging, hatte man gar die nördliche Wand der Kirche aufbrechen müssen, um die Richtung einzuhalten. Von Wolgast aus ging dann die letzte Fahrt des „Löwen aus Mitternacht” zu Schiff nach Stockholm…

Wegweiser für den Herzog-von-Braunschweig-Wanderweg in der Nähe des Bahnhofs Auerstedt. Foto: Martin Kappel

Der Schwedenkönig führt mich zu einer anderen Spur bei Nerkewitz. Es ist auch die ferne Berührung zweier Schwedenkönige in deutschen Landen – der eine verlor den Thron durch seinen Tod, der andere sollte einen Thron einfach geschenkt bekommen.

Die Liebes des Volkes mein Lohn

Der französische Marschall Jean-Baptiste Bernadotte (1763-1844) kommandierte in diesem Feldzug 1806 das I. Armeekorps in Napoleons Großer Armee und hatte sich Lorbeeren in den siegreichen Vorgefechten bei Schleiz und Saalfeld geholt (9. beziehungsweise 10. Oktober 1806). Er war von Napoleon angewiesen worden, von Naumburg her nach Apolda zu marschieren.

Bernadotte sollte mit seinen Truppen am 14. Oktober gegen 10 Uhr in Dornburg eintreffen. Er soll dort den Kanonendonner von beiden Schlachtfeldern gehört haben, doch weder an die Seite Napoleons noch Marschall Davouts geeilt, sondern in Apolda am späten Nachmittag angekommen sein. Unterwegs bei Auerstedt soll er das Abrücken der preußischen Hauptarmee beobachtet haben, ohne sie anzugreifen oder zu verfolgen. Zwei Prinzen ohne „Feindberührung” zueinander in der Landschaft, anders ist es nicht denkbar.

Vier Jahre später wird Napoleons Marschall Kronprinz von Schweden. Vom schwedischen Reichstag 1810 gewählt und vom schwedischen König Karl XIII. 1811 adoptiert als neuer Thronfolger unter dem Namen Karl Johann. Bereits im Jahr darauf übernahm Karl Johann wegen Krankheit des Königs die Regierung und leitete sie bis zu dessen Tod Anfang 1818. Er wurde 1818 als Karl XIV. Johan zum König von Schweden und Norwegen gekrönt. Sein Wahlspruch drückt beides, den Einwanderer und Landesherren, aus: die Liebe des Volkes mein Lohn.

Adel wandert im Saaletal

Kein schlechter Gruß der Geschichte an diese Gegend Thüringens. Der Begründer des heutigen schwedischen Königshauses klettert vom Saaletal nach Dornburg hinauf – sechs Kilometer von Nerkewitz entfernt! „Bei schon einbrechender Nacht mitten durch das Schlachtfeld von Auerstedt, das noch deutlich durch unbegrabene Leichname, tote Pferde und umhergestreutes Heergeräth jeder Gattung gräßlich genug bezeichnet war”, so ein Zeitzeuge.

Schlachtnachstellung anlässlich des 205. Jubiläums der preußisch-französischen Schlacht von 1806 an den Originalschauplätzen bei Auerstedt und Jena 2011. Foto: Sascha Fromm / Archiv

Die Verwundeten auf beiden Seiten hatten unterschiedliche Überlebenschancen. Als Sieger sollen sich die französischen Feldchirurgen alle greifbaren Instrumente, Verbandszeug und so weiter genommen und die Arbeit an ihren Verwundeten auf sechs Tage berechnet haben...

„Das erste und traurigste Geschäft der Bevölkerung nach der Schlacht war die Bestattung der Gefallenen... Zugleich mit der Beerdigung der Toten begann ein eifriges Einsammeln der von der Schlacht her zurückgelassenen Gegenstände zu kriegerischem und friedlichem Gebrauch, von Waffen, Munition und Ausrüstungsstücken, von verschlepptem Geschirr und anderem Gerät. Was den Bauern nicht gehörte, musste schon wenige Tage nach der Schlacht an ein französisches Sammelkommando abgeliefert werden und wurde nach Jena gebracht…”*

Grausige Aktualität

Auch die Jenaer Bevölkerung war durch Einquartierungen, Plünderungen und Gewalttaten vor der Schlacht und die große Niederlage spürbar mitgenommen: „Alle Gesichter waren eingefallen und lang geworden; keine rothe Wange, ja keine Wange, in welcher ein Bluts-trophen zu entdecken war, zeigte sich. Das Auge sah scheu vor sich hin, und nirgends ward ein freudiger Laut gehört, nirgends eine Spur von Heiterkeit entdeckt. Selbst die Kinder waren eingeschüchtert und blickten mit Aengstlichkeit seitwärts auf die Franzosen, die einzeln durch die Gassen gingen.”*

Ein dunkler Ton ist tief in uns Nachkriegskindern – aufgesogen mit der Muttermilch, herausgefiltert aus dem großen Schweigen der 1950er, gelesen aus den Landschaften der Geschichte...

Heute im Frühsommer 2022 tut sich hier in Europa eine grausige Aktualität auf. Jena und Auerstedt. Und auch das Schlachtfeld von Poltawa, wo 1709 die Schweden und die ukrainischen Kosaken unter Karl XII. gegen die russischen Truppen unter Peter I. verloren. Das Gelände bin ich von einem ukrainischen Oberstleutnant geführt vor ein paar Jahren abgelaufen.

Ich träume davon, wieder nach Kiew und von da aus nach Osten zu fahren, durch die endlosen Felder des Schwarzerdegebietes, und die Menschen wiederzufinden, denen ich vor mehr als einem Jahrzehnt dort begegnet bin.

* (Aus: Gertrud Paul, Die Schicksale der Stadt Jena in den Oktobertagen 1806. Jena 1920)

ZUR SACHE:

Susanne Concha Emmrich, 1953 in Jena geboren, aufgewachsen in Nerkewitz, ist Philologin, Autorin und Filmemacherin. 1985 wanderte sie nach Schweden aus, 2019 kehrte sie nach Deutschland zurück und lebt heute in Königstein im Taunus.

Emmrich: „Schon als Kind faszinierten mich in Nerkewitz Ammonshörnchen auf dem Acker, der trutzige Kirchturm, Weinbergspuren im Wald, das Bissing-Denkmal… Dieser Text entstand aus dem Schock heraus, als ich in Paris plötzlich ,Jena’ als Metrostation und als Siegesbrücke sah. Lange Zeit habe ich mein Heimatdorf aus der Entfernung betrachtet – notwendige Distanz, um zu schreiben. Jetzt kann ich es wieder aufsuchen, um heutige Eindrücke zu sammeln und eine Geschichte fortzuschreiben.“