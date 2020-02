Kahla. Die Regelschule und das Gymnasium in Kahla hatten am Sonnabend zum Tag der offenen Tür geladen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Schulen in Kahla verfolgen ähnliche Ziele

Die Umarmung war herzlich. Sabine Scheunemann, die Leiterin des Kahlaer Leuchtenburg-Gymnasiums, schaute am Sonnabend kurz nach elf Uhr in der benachbarten Heimbürgeschule vorbei und begrüßte zuerst die dortige Direktorin.

„Und alles gut, Sabine“, fragte Scheunemann, Sabine Herold nickte. Dass die beiden Schulen am gleichen Tag ihren Tag der offenen Tür organisierte hatten, war Zufall. Möglicherweise könnte diese Doppelung eine Zukunft haben. „Ich finde es gar nicht schlecht. Die Eltern können mit ihren Kindern an einem Vormittag beide Schulen besuchen“, sagte Scheunemann.

Als Mitbewerber oder gar Konkurrenten sehen sich die beiden Leiterinnen nicht. „Natürlich sind wir beide immer bemüht, bei den neuen fünften Klassen mindestens eine Zweigleisigkeit zu gewährleisten. Am Ende entscheiden die Kinder mit ihren Eltern, welche Schulform sie ab der fünften Klasse besuchen“, sagte Herold.

Direktorin Sabine Herold (links) von der Heimbürgeschule und Sabine Scheunemann vom Gymnasium Kahla. Foto: Jens Henning

Zu bieten haben die beiden Schulen in Kahla einiges, auch mit Blick nach Jena und der dortigen Schulvielfalt. „Wir sind ein kleines, ich möchte schon fast sagen ein familiäres Gymnasium. Wir haben überschaubare Klassengrößen. Das ist wichtig, damit sich die Schüler bei uns auch wohl fühlen“, sagte Sven Stößel, Mathelehrer am Gymnasium. Er hatte den Tag der offenen Tür am Gymnasium in den vergangenen zwei, drei Monaten geplant und vorbereitet.

Und Stößel, der kommissarisch die Funktion des stellvertretenden Schulleiters besetzt, zählte einige Punkte auf, die auf die Schule sprechen. Seit September gibt es ein neues Fach „Sprachen und Sprachen lernen.“ Eine spanische Lehrerin versucht in dem Fach, die Schüler ab der neunten Klasse neugierig zu machen auf die Fremdsprache Spanisch.

Im November gibt es am Gymnasium über drei Wochen einen fachübergreifenden Blockunterricht. Ein Markenzeichen ist die Estrade der zwölften Klassen. „Unser wichtigstes Ziel ist und bleibt, die Schüler in den acht Jahren, die sie bei uns sind, zur Hochschulreife zu führen“, sagte Oberstufenlehrerin Steffi Böhm. Der Notendurchschnitt auf dem Abiturzeugnis liegt bei 2,2. Bei einem Drittel der Schüler steht eine „1“ vor dem Komma.

Vier Tage vorm Tag der offenen Tür waren 55 Mädchen und Jungen aus den jetzigen vierten Klassen zu einem „Schnuppertag“ am Gymnasium. „Wenn wir nach der Anmeldewoche um die 50 Schüler bei uns begrüßen könnten, wäre das schön. Wenn es am Ende 60 und mehr wären, könnte man sogar über eine dritte fünfte Klasse nachdenken“, sagte Scheuemann.

Und mit was kann die Regelschule Kahla punkten, Frau Herold? Sie nannte den praxisnahen Unterricht und zeigte auf den Grünen Schulgarten. Noch herrscht auf der Freifläche neben der Turnhalle Winterpause. Der zuständige Lehrer ist dran, wie der Schulgarten ab März oder April im Unterricht mit eingebunden werden kann. „Als einen Pluspunkt sehe ich, dass ich jeden Schüler, jede Schülerin persönlich kenne. Das schafft eine gewisse Nähe, ein gewissen Vertrauen im Umgang miteinander“, sagte Herold. Im November 2019 schauten sich viele Viertklässler die Schule an. „Pro Tag hatten wir eine Klasse zu Gast. Da die neunten Klassen in dieser Zeit ihre Projekttage hatten, konnten wir uns personell um die möglichen neuen Schüler kümmern“, sagte die Schulleiterin. Seit vorigen Mittwoch gehört Max König aus Jena zum Lehrer-Team. Anderthalb Jahre war als Lehramtsanwärter im Einsatz. Mit dem 1. Februar gehört der 26-Jährige offiziell zum Team.