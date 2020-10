Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Scheiditz - Schlägerei vor Stadtrodaer Imbiss

Schlägerei vor Stadtrodaer Imbiss

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr vor einem Imbiss in Stadtroda. Ein 23-Jähriger und ein 42-Jähriger gerieten in Streit, welcher dann in einer gegenseitigen Körperverletzung endete. Als der 42-Jährige auf den Jüngeren los ging und ihm ins Gesicht schlug, wehrte sich der 23-Jährige und schlug ebenfalls auf den 42-Jährigen ein.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall - Straße für Stunden gesperrt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf der Landstraße zwischen Schöngleina und Ascherhütte. Kurz nach dem Abzweig Scheiditz setzte ein 52-jähriger Ford-Fahrer, trotz schlechter Sichtbedingungen, zum Überholen an. Ein entgegenkommender 22-jähriger BMW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Pkw.

Der Ford überschlug sich mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der junge BMW-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Fahrer mussten verletzt ins Klinikum gebracht und die Fahrzeuge geborgen werden. Die Landstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

