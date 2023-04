Zwei Tage lang tanzen in den Mai am „Lisa“ in Jena-Lobeda

Jena. Am Lobedaer Stadtteilzentrum „Lisa“ steigt dieses Wochenende Jenas größtes Mai-Fest.

Ein Mai-Baum gibt es in Lobeda-West zwar nicht, dafür aber viele bunt dekorierte Maisträucher im Garten des Hauses und ein buntes Rahmenprogramm.

Im großen Garten des Lisa-Zentrums beginnt der „Tanz in den Mai“ am 30. April, 18 Uhr. Am folgenden Montag, am 1. Mai, geht das Gartenfest um 12 Uhr los. Dann wird zugleich das 25-jährige Bestehen des Lisa-Zentrums gefeiert. 2000 bis 3000 Besucher werden wie in den vergangenen Jahren erwartet. Der Eintritt ist frei.

Mit „Komfortbungalow“ können Besucher am Sonntagabend Bekanntschaft machen. Die Jenaer Band hat Mitglieder mit Hauptberufen von Arzt bis Zeissianer und freut sich, das Publikum zu unterhalten. Kurz darauf zeigt die Dance Company Schnapphans ihren Maitanz. Krönender Abschluss ist die Feuershow gegen 21.30 Uhr.



„Simis Restaurant“ kümmert sich um die Bewirtung. Simi steht dabei für den Vornamen von Simone Müller-Quast, der Inhaberin des Restaurants im Lisa. Seit 13 Jahren betreibt sie die gastronomische Einrichtung.

Bauarbeiten im verflixten 13. Jahr

Dass die 13. etwas Verflixtes hat, lässt sich in diesem Jahr an den Auswirkungen der Sanierungsarbeiten erkennen. Diese führen das ganze Jahr zu Einschränkungen im Betrieb und verkürzten Öffnungszeiten. Eine Mittagsversorgung ist nicht möglich, so lange es immer wieder zu Unterbrechungen in der Strom- und Wasserversorgung kommt. „Wir versuchen für Vereine, Gruppen und aber auch Gäste, alles möglich zu machen“, sagt Simone Müller-Quast. Ein Mittagstisch für Familienfeiern und größere Runden ist nach Vorbestellung daher abgesichert.



Ab Mitte Juni wird wegen der Bauarbeiten sogar nur der Außenbereich zur Verfügung stehen. Spätestens zu den Schuleinführungsfeiern soll dieser Sanierungsabschnitt aber beendet sein.

Das Festprogramm „25 Jahre Lisa“ beginnt am Montag, 1. Mai, zur Mittagszeit. 12 Uhr gibt es Festreden und Ansprachen. Vereine im Lisa stellen sich im Anschluss vor.

Das Programm zum Gartenfest:

12.45 Uhr: Blechklang Festmusikanten

13.30 Uhr: Gnadenlos schick

14 Uhr: Volkschor Lobeda

14.30 Uhr: Tanz der Sportgruppe Monika Kreisz

15 Uhr: Jenaer Karnevalsclub

15.30 Uhr: P 70 Show Dancers Jena

16.10 Uhr: Tanz der Multikulturellen Integrationsgruppe

16.40 Uhr: Auftritt der Seniorensportgruppe

17.10 Uhr: Christliche Gemeinde Lobeda