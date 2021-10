Zwei Unfälle auf Jenas Straßen

Jena. Das meldet die Polizei aus Jena.

Mittwochabend fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Skoda die Straße Am Rähmen entlang. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines 46-Jährigen Volvo-Fahrers. Warum er nicht ganz aufmerksam war, zeigte sich bei der Unfallaufnahme: Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Führerschein des Skoda-Fahrers wurde sichergestellt. An beiden beteiligten Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden, verletzt wurde niemand.

Abbiegen zu spät bemerkt

Leicht verletzt wurde am Mittwochmittag ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall. Laut Polizeimeldung waren ein Opel und ein VW hintereinander in der Wiesenstraße unterwegs. Der hintere Autofahrer bemerkte zu spät, dass der Vordermann abbiegen wollte und fuhr auf. Eine Person kam zur Abklärung ins Krankenhaus. An den Autos entstand folglich Sachschaden.

Heckscheibe zerstört

Ein Renault-Fahrer stellte sein Auto am Dienstag gegen 10 Uhr unbeschädigt in der Ernst-Zielinski-Straße ab. Als der Fahrzeugnbesitzer vier Stunden später zurückkehrte, hatten Unbekannte in der Zwischenzeit die Scheibe an allen Ecken beschädigt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen, Hinweise zu möglichen Tätern liegen aktuell noch nicht vor., meldet die Polizei

