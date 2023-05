Zwei Unfälle mit Verletzten, Mann trinkt während der Fahrt Alkohol - Die Polizeimeldungen aus Jena

In Jena ist es am Freitag in der Naumburger Straße gleich zu zwei Unfällen mit Verletzten gekommen (Symbolbild).

Jena Mehrere Personen haben sich am Freitag bei zwei Verkehrsunfällen in der Naumburger Straße verletzt. Das und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Mehrere Personen sind am Freitagmorgen bei zwei Verkehrsunfällen in der Naumburger Straße in Jena verletzt worden. Laut Polizei befuhren gegen 6.30 Uhr vier Fahrzeuge die Straße in Richtung Zentrum. Ein 59-jähriger Autofahrer habe verkehrswidrig nach links abbiegen wollen. Die dahinter fahrende 39-Jährige habe rechtzeitig bremsen können. Einem 59-Jährigen sowie einem 37-Jährigen, die hinter ihr fuhren, sei das nicht gelungen. Zwei Personen verletzten sich leicht, zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Kurz vor 8.30 Uhr ereignete sich wenige Meter entfernt ein zweiter Unfall. Laut Polizei wollte eine 53-jährige Autofahrerin aus Richtung Dornburger Straße nach links auf die Naumburger Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit sei ein 48-jähriger Kradfahrer über die Naumburger Straße stadteinwärts gefahren. Da der Blinker des Krades noch angeschaltet war, ging die Frau von einem Abbiegevorhaben aus. Die 53-Jährige sei in den Kreuzungsbereich gefahren, wo es zur Kollision kam. Hierbei verletzte sie sich leicht. Das Krad musste abgeschleppt werden.

22-Jähriger trinkt während der Fahrt mit dem E-Scooter Alkohol

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag gegen 1 Uhr mit einem gemieteten E-Scooter über die Dornburger Straße gefahren. Laut Polizei trank er während der Fahrt aus einer Getränkedose mit Whiskey-Cola. Polizisten haben das bemerkt und den Mann kontrolliert. Ein Atemalkoholtest habe 1,39 Promille bei dem jungen Mann ergeben. Sein Führerschein sei sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und die fällige Anzeige gefertigt worden.

16-Jähriger flieht vor Polizisten

Polizisten sind am Donnerstagabend mit dem Streifenwagen präventiv das Paradies befahren. An einer Skatebahn befanden sich mehrere Personen, so die Polizei. Ein Jugendlicher habe den Streifenwagen erblickt, sei fluchtartig losgerannt und habe mehrere Gegenstände in Richtung Saale geworfen. Die Polizisten haben daraufhin den 16-Jährigen gestellt und die Gegenstände gesucht. Dabei handelte es sich um mehrere Cliptütchen mit Marihuana, wie die Polizei mitteilte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien weitere Betäubungsmittel aufgefunden worden. Der junge Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Frau missachtet Hausverbot

Trotz bestehendem Hausverbots begab sich am Donnerstagvormittag eine 36-Jährige auf ein umfriedetes Grundstück in der Closewitzer Straße. Dort fiel sie derart negativ auf, dass ein Anwohner die Polizei informierte. Diese habe der Frau habhaft werden können. Ein Atemalkoholtest ergab 3,2 Promille. Mit dem Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Es sei Anzeige erstattet worden.

