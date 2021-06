Zwei Verletzte bei Zusammenstoß - Unkrautvernichtung führt zu Feuerwehreinsatz

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Zusammenstoß zweier Rentner

In der Jenaer Schrödingerstraße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der 68-Jährige fuhr mit seinem Rad auf der Schrödingerstraße in Richtung Hugo-Schrade-Straße. Eine 76-Jährige wollte die Straße von links nach rechts queren und betrat dazu die Fahrbahn. Dabei übersahen sich beide Rentner jedoch und kollidierten miteinander. Sowohl die Fußgängerin, als auch der Radfahrer wurden leicht verletzt.

Zigarettenautomat vollständig entleert

Ein Zeuge stellte am Mittwochabend fest, dass ein Zigarettenautomat in der Jenaer Tatzendpromenade aufgebrochen wurde. Unbekannte hatten mit einem unbekannten Werkzeug den Automaten aufgehebelt und sämtliche Zigaretten, sowie das Geldfach entwendet. Wie hoch der Beuteschaden ist, kann aktuell noch nicht geschätzt werden.

Lkw-Schlösser verklebt

Eine Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen meldete am Mittwoch ein Zeuge der Polizei. Die beiden Lkws wurden auf einem Firmengelände in Kahla untergestellt. Unbekannte haben mittels Sekundenkleber die Schlösser der Fahrer- und der Beifahrertür verklebt, sodass ein Schließen nicht mehr möglich war. Durch einen Techniker mussten die Schlösser aufgebohrt werde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Unkrautvernichtung führt zu Feuerwehreinsatz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Das Unkrautvernichtung mittels Gasbrenner nicht immer die beste Idee ist, musste am Mittwochmorgen auch ein 40-Jähriger feststellen. Der Mann wollte den lästigen Grünschnitt in einem Ort im Saale-Holzland-Kreis beseitigen und hatte dabei versehentlich die Koniferenhecke des Grundstückes in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte aber zeitnah, sodass kein weiterer Schaden entstand.

