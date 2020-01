Zwei Verletzte nach Unfällen in Jena

Eine 22-jährige Radfahrerin fuhr am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Fußweg in Richtung Galaxsea über die Straße und ignorierte laut Polizei eine rote Fußgängerampel. Ein PKW-Fahrer kam von der Lobedaer Straße und wollte in die Rudolstädter Straße einbiegen. Die Radfahrerin achtete nicht auf den PKW und wurde beim Zusammenprall leicht verletzt. Sie trug keinen Helm.

Kurz nach 19 Uhr erfasste der Fahrer eines Ford Focus beim Abbiegen von der Quergasse in die Bachstraße eine 32-jährige Fußgängerin, die über die Straße lief. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen am Bein und einen Schock. Sie wurde in einem Rettungswagen behandelt.

