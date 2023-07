Prof. Georg Pohnert (links) und Prof. Uwe Cantner vor dem Universitäts- Hauptgebäude in Jena. Beide Professoren wurden als Vizepräsidenten der Universität Jena wiedergewählt.

Zwei Vizepräsidenten an Jenaer Universität wiedergewählt

Jena. Zwei Vizepräsidenten sind an der Friedrich-Schiller-Universität Jena einstimmig wiedergewählt worden.

An der Friedrich-Schiller-Universität Jena sind am Dienstag zwei Vizepräsidenten einstimmig wiedergewählt worden. Uwe Cantner bleibt Vizepräsident für wissenschaftlichen Nachwuchs, Gleichstellung und Diversität, Georg Pohnert amtiert weiterhin als Vizepräsident für Forschung. Ihre dreijährige Amtszeit beginnt nach Angaben der Universität am 16. Oktober.

Kim Siebenhüner, Vizepräsidentin für Studium und Lehre, wird zum Ende ihrer Amtszeit in die Wissenschaft zurückkehren. Die Amtszeit des Vizepräsidenten für Digitalisierung, Christoph Steinbeck, der dem Präsidium seit dem vergangenen Jahr angehört, läuft noch bis August 2025.

„Mit der Wiederwahl der Vizepräsidenten ist sichergestellt, dass die Leitung der Universität auch nach meinem Ausscheiden in erfahrenen Händen liegt“, sagt Präsident Walter Rosenthal. Der Mediziner verlässt die Friedrich-Schiller-Universität im Laufe des Wintersemesters 2023/24 und widmet sich dann ausschließlich seinem Amt als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz.

Für den 63-jährigen Wirtschaftswissenschaftler Uwe Cantner ist es die vierte Amtszeit als Vizepräsident. Der 55-jährige Georg Pohnert ist seit 2019 Vizepräsident für Forschung.