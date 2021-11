Zwei weitere Corona-Todesfälle in Jena

Jena. Der Jenaer Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Dienstag 100 neue Corona-Infektionen gemeldet.

Als Folge des Corona-Ausbruchs in einem Seniorenheim sind zwei Bewohner verstorben. „Eine Person war über 85 und eine weitere über 65 Jahre alt. Beide hatten Vorerkrankungen“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler.

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Dienstag 100 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 56 davon seien den vergangenen 24 Stunden zugeordnet worden, 44 dem Montag. In einem weiteren Seniorenheim wurden zudem am Mittwoch aufgrund eines positiven Falles Abstriche vorgenommen.

Von Infektionen und Quarantänemaßnahmen sind folgende Einrichtungen betroffen: Gemeinschaftsschule Wenigenjena, Saaletalschule, Schillerschule, Nordschule, Lobdeburgschule sowie die Kindergärten Janusz Korczak, Arche Noah und Wirbelwind.

Die Statistik vom Dienstag (laut RKI 24 Uhr):

Anzahl aktiver Fälle: 674

davon in den vergangenen 24 Stunden: 56 (plus 44 für Montag)

stationäre Fälle: 13

davon auf Intensivstation: 2

Hospitalisierungsinzidenz: 2,7

prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 20,6 %

Infektionen der vergangenen sieben Tage: 355 (Vortag: 333)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 320,6 (Montag: 300,7; Sonntag: 317,9)

Infizierte in Jena insgesamt seit 14. März 2020: 5758

Verstorbene insgesamt: 87

Genesene insgesamt: 4997 (+ 40)

Es gilt für Jena laut Thüringer Frühwarnsystem die Warnstufe 3.