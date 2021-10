Axel Fischbacher wird am 24. Oktober in der Panoramagaststätte am Schlegelsberg den Jenaer Folkherbst abschließen und sein Jazzprojekt „Normal 2021“ präsentieren, bei dem jüdische und nichtjüdische Protagonisten Bebop und zeitgenössischen Jazz verbinden und dabei Sounds aus „Neuer Musik“ ebenso integrieren wie Anklänge aus der Popmusik.