Zwischen Adventskonzert und Großelterntag: Kurznachrichten aus Jena

Jena. Nikolausmarkt in Winzerla. Wirtsehepaar spenden Baum in Neulobeda.

Das Theaterhaus veranstaltete am Freitag ab 10 Uhr und am Nikolaustag ab 9 Uhr einen Großelterntag. Wer als Oma und Opa mit seinen Enkelkindern „Der Mann, der alles weiß“ im Theaterhaus Jena besucht, braucht statt des für Erwachsene üblichen Eintrittspreises von neun Euro nur den Kinderpreis von vier Euro zu bezahlen. Ist es möglich, alles zu wissen? Der Mann, der alles weiß, glaubt auf jeden Fall daran.

Zwei Schauspieler und ein Musiker begeben sich auf die Suche nach allem Wissen, das es überhaupt nur gibt. Doch entlang des Weges wird ihnen bewusst, dass es unendlich viele Antworten auf unendlich viele Fragen gibt, insbesondere, wenn das Publikum sich auch noch einmischt. Alles zu wissen, ist schwieriger als man sich vorstellen kann. „Der Mann, der alles weiß“ ist eine Ode an die Erkenntnis, dass wir eigentlich sehr wenig wissen (können), und eine witzige Reise durch die enzyklopädischen Ansprüche eines Publikums ab 4 Jahren. Das Slapstick-Abenteuer dauert etwas weniger als 1 Stunde und ist auch als Familienvorstellung am 02., 23., 27., 28. und 29. Dezember, 16 Uhr im Theaterhaus zu sehen.

Vortrag für Seniorinnen und Senioren

Im Rahmen der Vortragsreihe „Älter werden – Zukunft gestalten“ findet am Donnerstag von 15 bis 17.30 eine Veranstaltung zum Thema „Was, wenn das Geld nicht reicht? – Beratungsangebote der Kreisdiakoniestelle Jena“ statt. Referentin ist Isabella Schmiedgen. Die Veranstaltung ist kostenlos und kann von Bürgerinnen und Bürgerin jeden Alters besucht werden. Informationen zur Veranstaltung unter Telefon 3100092. Veranstaltungsort: Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, Anna-Siemsen-Straße 29 in Winzerla.

Adventskonzert in der Lisa

Interessierte können die vorweihnachtliche Atmosphäre im Saal des Stadtteilzentrums Lisa mit dem Akkordeonorchester Carl Zeiss Jena genießen. Das Adventskonzert findet am 3. Dezember ab 15 Uhr statt. Mit einer harmonischen Mischung aus bekannten Melodien und vielen Weihnachtsliedern stimmt das 1937 gegründete Orchester unter Leitung von Conrad Haase auf eine besinnliche Adventszeit ein. Tickets sind erhältlich im Stadtteilzentrum Lisa während der Bürosprechzeiten (Dienstag: 13 von 15 Uhr, Donnerstag: 13 bis 18 Uhr) sowie nach telefonischer Rücksprache.

Nikolausmarkt im Dorf Winzerla

Zu einem Nikolausmarkt im Dorf Winzerla lädt das Stadtteilbüro ein. Die Besucher erwartet am Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 14 bis 18 Uhr ein buntes Markttreiben mit elf offenen Höfen, Musik und Programm in der Kirche. Gaukler „Lautenhals“ sorgt am Samstag für Späße und gute Stimmung. Sylvia Edelmann erfreut Klein und Groß mit ihrem Puppentheater „Theatrum PuPa“ (an der Kirche), ebenfalls am Samstag.

Weihnachtsbaum in Neulobeda

So ließ es sich Gastwirt Lobeda auch nicht nehmen, gemeinsam mit Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt per Kran zum Baum hoch zu schweben. Foto: Michael Groß

Jetzt strahlt er im Glanze seiner 120 Lichter und 50 Kugeln – der 16 Meter hohe Weihnachtsbaum in Neulobeda. Das Gastwirts-Ehepaar Simone und Jürgen Lobeda von der „Weintraube“ in Winzerla spendete den Baum, weil er in über 40 Jahren neben der Gaststätte immer riesiger geworden war. So ließ es sich Gastwirt Lobeda auch nicht nehmen, gemeinsam mit Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt per Kran zum Baum hoch zu schweben. Der durch den Kommunalservice Jena aufgestellte Baum ist mit 1000 Euro vom Ortsteilrat finanziert worden.