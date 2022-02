Zwischen Baum und Borke

Frank Kalla über das Wissenschaftsprojekt „Interko 2“.

Der Saale-Holzland-Kreis und Jena stecken in einer schwierigen Lage: Einerseits kann man mit niedrigen Arbeitslosenzahlen, einer hohen Beschäftigung und einer starken Wirtschaft glänzen, andererseits zeigen langfristige Prognosen, dass auf die Region schwierige Zeiten zukommen könnten, gerade was das Thema Wachstum angeht.

Das stellt insbesondere die Kommunen vor große Herausforderungen: Braucht man ein neues Wohngebiet in Laasdorf , in Bürgel und anderswo, um insbesondere dem Eigenheim-Wunsch junger Familien aus Jena zu entsprechen, oder ist eine Nachnutzung vorhandener Gehöfte und ehemaliger Eigenheim-Neubauten nachhaltiger, auch mit Blick auf die Kosten für die Infrastruktur? Braucht Jena wirklich Hunderte neue Wohnungen, wenn die Einwohnerzahl schrumpft? Und was ist, wenn dank neuer Unternehmen in Jena – und vielleicht am Hermsdorfer Kreuz – die Wohnraum-Nachfrage durch die Decke geht?

Das Projekt „Interko 2“ soll darauf nicht nur Antworten geben, sondern wird auch aufzeigen, dass Stadt und Land nur gemeinsam die richtigen Weichen für die Zukunft der Region stellen können.