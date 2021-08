Zwölfjährige in Jena attackiert - Helferin anschließend ins Gesicht geschlagen

Jena. Die Jenaer Polizei sucht nach zwei Männern, die eine Zwölfjährige zunächst angegriffen und dann ihrer Helferin ins Gesicht geschlagen haben sollen.

Vor zwei Wochen haben zwei unbekannte Männer ein zwölfjähriges Mädchen in der Nähe des Bahnhofs Göschwitz verletzt. Gegen 20.30 Uhr sprachen die beiden die Zwölfjährige an. Dabei hielten sie sie auch am Ärmel fest. Das Mädchen konnte sich losreißen, weil eine 17-Jährige ihr half. Anschließend flüchtete die Zwölfjährige. Die beiden Männer wandten sich daraufhin der Helferin zu und schlugen ihr ins Gesicht. Im Anschluss liefen sie ins Gewerbegebiet.

Laut der 17-Jährigen soll es sich bei den Tätern um Männer ausländischer Herkunft handeln, nähere Informationen konnte sie nicht geben. Die Täter hatten jeweils eine weiße Jacke (Windbreaker und Lacoste) an.

Während der Attacke auf das Mädchen sollen sich noch zwei weitere Frauen in der Nähe aufgehalten haben, die etwas mitbekommen haben könnten. Von ihnen weiß man allerdings aktuell nur die Vornamen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena unter der Telefonnummer 03641/812464 oder zu melden.

